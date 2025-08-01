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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》小吃店老闆跛行 醫：股骨頭壞死非老化

2025/08/01 15:57

股骨頭壞死不是老化，台中光田綜合醫院骨科醫師劉廷瑜表示，儘早就醫治療為上策；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

股骨頭壞死不是老化，台中光田綜合醫院骨科醫師劉廷瑜表示，儘早就醫治療為上策；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕股骨頭壞死不是老化！台中光田綜合醫院骨科醫師劉廷瑜表示，是沉默的骨骼危機，若有長期的髖關節疼痛不適、活動受限，應及早就醫檢查。

劉廷瑜說，一名經營小吃店的黃先生，平時作息正常、無酗酒等習慣，卻在去（2024）年出現雙側髖關節疼痛與跛行現象，不只行走困難，連工作也受到影響。經至光田醫院檢查後，最終確診為股骨頭缺血性壞死（Osteonecrosis of the Femoral Head, ONFH）。

髖關節置換術 2週可恢復工作

黃先生曾嘗試以減壓手術減緩病情惡化，但情況仍未好轉，最終決定接受正前方開髖關節置換術（Direct Anterior Approach，簡稱 DAA）治療。目前右側髖關節已順利完成手術，且手術當天傍晚即可自行下床行走、約兩週即恢復正常工作，恢復情況優於預期，也明顯改善跛行問題，反觀尚未開刀的左腳，仍有疼痛、無法搬重物的困擾，也讓他明顯感受到手術前後的差異。

劉廷瑜表示，股骨頭缺血性壞死（ONFH）是一種因股骨頭血液循環受阻，導致股骨頭細胞逐漸壞死的髖關節疾病。典型症狀包括髖部疼痛、跛行，嚴重者甚至無法行走。多發於30至50歲男性，高風險因子包括長期酗酒、使用類固醇或髖關節曾創傷者。但根據臨床統計，有近半數患者仍找不到明確病因，如該名個案本身無酗酒或類固醇病史，卻仍罹患此病，且於初期更容易誤認為單純老化，錯失治療黃金期。

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