健康網》老是睡不好、心跳亂了套？ 4體質看HRV就知道！

中醫師蔡承儒指出，陰虛火旺體質易煩躁、燥熱、入睡困難，心率變異度於夜間無法提升，放鬆機制難以啟動；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常睡不好、情緒起伏不定，卻找不到明確原因？中醫指出，這可能與HRV（心率變異度）有關，其可反映自律神經的「健康指數」。翰醫堂中醫診所中醫師蔡承儒於臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」分享，以中醫視角解析HRV與不同體質的關聯：氣虛體質HRV偏低、氣滯體質HRV波動不穩；陰虛火旺體質HRV夜間無法提升；平和體質HRV表現穩定具彈性，較為理想。

蔡承儒說明，HRV（Heart Rate Variability）指的是心跳間隔的變異程度，代表交感神經與副交感神經的平衡狀態。從中醫觀點來看，這項指標恰與「寧心安神」、「陰陽協調」等理論相呼應，是評估身心狀態的重要依據。

請繼續往下閱讀...

中醫師蔡承儒指出，氣滯體質常有胸悶、易嘆氣，情緒起伏大，心率變異度波動不穩，易受壓力干擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

不同體質 HRV表現大不同

蔡承儒指出，不同體質會反映出截然不同的HRV特徵，進而影響個人睡眠與情緒表現：

●氣虛體質：容易疲倦、反應慢、恢復力差，HRV偏低，顯示自我修復能力不足。

●氣滯體質：常有胸悶、易嘆氣，情緒起伏大，HRV波動不穩，易受壓力干擾。

●陰虛火旺體質：煩躁、燥熱、入睡困難，HRV於夜間無法提升，放鬆機制難以啟動。

●平和體質：氣血充足、陰陽平衡，HRV表現穩定且具彈性，為健康理想狀態。

中醫調理 助你找回身心平衡

蔡承儒表示，透過中醫辨證論治，結合針灸、草藥與生活習慣調整，可針對個人體質調理HRV狀況，幫助改善睡眠品質、穩定自律神經，進而提升整體健康。想更了解自己的體質與HRV表現，不妨諮詢中醫師，為自己開啟身心合一的健康之路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法