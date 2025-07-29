限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》男蛀牙變臉腫、發燒 蜂窩性組織炎上身
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕牙痛痛起來要人命！衛生福利部台中醫院牙科主任林佳詠提醒大家不要輕忽免疫力下降，蛀牙菌感染迅速蔓延，蛀牙併發蜂窩性組織炎患者就會明顯增加2至3成。
林佳詠指出，一名中年男子熱衷政治，牙痛還忍痛投票後再看醫師，未料蛀牙菌不想等，細菌惡化導致蜂窩性組織炎，害他發燒又臉腫，只好就醫。醫師提醒，小蛀牙延誤治療也可能併發大疾病，千萬別輕忽。
請繼續往下閱讀...
台中醫院牙科先透過移動式X光檢查，確定他是左上大臼齒因蛀牙未處理，導致蜂窩性組織炎，在家人同意下拔除搖搖欲墜的蛀牙。林佳詠指出，每年季節交替之際，民眾免疫力下降，蛀牙併發蜂窩性組織炎患者就會明顯增加二至三成，像最近一週就有4個20歲到50多歲患者，而這些年輕人或中壯年都以為蛀牙是小病，有空再處理就好，但其實嚴重蛀牙若不及時處理，可能併發蜂窩性組織炎，導致菌血症，嚴重者甚至可能併發腦膜炎、心內膜炎，危及性命。
國建署提供一般人定期六個月洗牙、牙齒健檢外，對機構內長期臥床的住民或是長輩、身心障礙等免疫力較弱者，政府也提供每三個月洗牙與塗氟預防牙病服務。林佳詠呼籲，民眾應該從平日就做好牙齒保養，別讓細菌有「洞」可趁！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應