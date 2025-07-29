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健康網》男蛀牙變臉腫、發燒 蜂窩性組織炎上身

2025/07/29 15:14

衛生福利部台中醫院牙科主任林佳詠提醒，蛀牙併發蜂窩性組織炎患者明顯增加二至三成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

衛生福利部台中醫院牙科主任林佳詠提醒，蛀牙併發蜂窩性組織炎患者明顯增加二至三成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牙痛痛起來要人命！衛生福利部台中醫院牙科主任林佳詠提醒大家不要輕忽免疫力下降，蛀牙菌感染迅速蔓延，蛀牙併發蜂窩性組織炎患者就會明顯增加2至3成。

林佳詠指出，一名中年男子熱衷政治，牙痛還忍痛投票後再看醫師，未料蛀牙菌不想等，細菌惡化導致蜂窩性組織炎，害他發燒又臉腫，只好就醫。醫師提醒，小蛀牙延誤治療也可能併發大疾病，千萬別輕忽。

台中醫院牙科先透過移動式X光檢查，確定他是左上大臼齒因蛀牙未處理，導致蜂窩性組織炎，在家人同意下拔除搖搖欲墜的蛀牙。林佳詠指出，每年季節交替之際，民眾免疫力下降，蛀牙併發蜂窩性組織炎患者就會明顯增加二至三成，像最近一週就有4個20歲到50多歲患者，而這些年輕人或中壯年都以為蛀牙是小病，有空再處理就好，但其實嚴重蛀牙若不及時處理，可能併發蜂窩性組織炎，導致菌血症，嚴重者甚至可能併發腦膜炎、心內膜炎，危及性命。

國建署提供一般人定期六個月洗牙、牙齒健檢外，對機構內長期臥床的住民或是長輩、身心障礙等免疫力較弱者，政府也提供每三個月洗牙與塗氟預防牙病服務。林佳詠呼籲，民眾應該從平日就做好牙齒保養，別讓細菌有「洞」可趁！

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