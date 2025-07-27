北醫楓杏團隊「桶盤家訪」 為澎湖離島長輩宣導衛教

楓杏醫療團隊為桶盤民眾，展開醫療健檢服務。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2024年起馬公市公所攜手台北醫學大學李逸亭老師帶領的楓杏醫學青年服務團，推動離島桶盤家訪計畫，讓醫療資源真正走進偏鄉。今（27）日楓杏團隊再次前往桶盤島，攜手市公所與衛生室，為在地長者進行實地訪視、衛教與健康檢查，持續守護離島居民健康。

家訪過程中，醫護與學生們依據長者實際需求，提供口腔照護、慢性病管理等衛教與健康檢查。例如83歲長者過去習慣以牙膏清潔假牙，經衛教後才明白應選擇適合的方式，並定期回診調整；糖尿病患者也學會飯後適度活動及足部自我檢查。這些生活細節，因團隊進入社區而被細心發現，也幫助居民提升健康自主管理能力。

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馬公市長黃健忠表示，去年首次推動桶盤家訪，見證醫療團隊與居民間的信任與學習，更堅信每一位長者的健康都值得全力以赴。要特別感謝李逸亭老師與楓杏醫學青年服務團，連續兩年帶著專業與熱情深入桶盤，讓醫療關懷不中斷，也感謝桶盤衛生室護理師長年默默守護社區健康。市公所未來將持續整合醫療資源，讓健康照護走進每一個家庭，真正落實『健康城市、幸福家園』的承諾。

桶盤地區雖然人口不多，但在市公所、衛生室與專業團隊共同努力下，醫療服務始終不中斷。馬公市公所將深化與醫療單位合作，持續回應在地需求，為離島居民打造更安心的健康生活。

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