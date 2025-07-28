健康網》「茄汁鯖魚罐頭麵」好料理 營養師：入列地中飲食

一罐230克的茄汁鯖魚罐頭約含蛋白質43克、脂肪20.5克，鈉含量則為855毫克。營養師李婉萍指出，約含375大卡熱量。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多家庭的採買清單中，一定少不了「茄汁鯖魚罐頭」。農業部漁業署近日在臉書專頁「農業部漁業署」分享一道經典家常料理「茄汁鯖魚罐頭麵」，簡單快速、營養滿分，一罐230克的茄汁鯖魚罐頭約含375大卡熱量、蛋白質43克、脂肪20.5克，鈉含量則為855毫克。其高蛋白成分也讓它成為地中海飲食的理想食材之一，與其他食材自由搭配，更顯獨特風味。

罐頭麵自由搭配好風味

根據營養師李婉萍指出，一罐230克的茄汁鯖魚罐頭約含375大卡熱量、蛋白質43克、脂肪20.5克，鈉含量則為855毫克。其高蛋白成分也讓它成為地中海飲食的理想食材之一。漁業署說，這道茄汁鯖魚罐頭麵的食材與調味方式都可依個人喜好調整，不論是減少油量、添加蔬菜，或是改用不同麵體，都能做出屬於自己的「回憶中的罐頭麵」。

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「茄汁鯖魚罐頭麵」

●材料（2人份）：茄汁鯖魚罐頭1罐、麵條1包（約200克或依食量調整）、雞蛋2顆、豬肉片1盒、青菜1包（約200-300克）、蔥適量（主要切蔥段、少量切蔥花備用）、大蒜適量（切片爆香）。

●調味料：雞精粉或高湯粉適量、番茄醬2大匙、水1200c.c。

●料理步驟：

1. 先放適量的油，油熱後打入雞蛋，煎成荷包蛋起鍋備用。

2. 同一個鍋子放入豬肉片煎到顏色變白，盛起備用。

3. 鍋內再補點油，放入蔥段與蒜片爆香，再直接加入整個茄汁鯖魚罐（含湯汁）與番茄醬，略為拌炒後，加入1200c.c的水，再加前面步驟備用的豬肉片與荷包蛋，煮到整鍋沸騰，熄火前適量雞粉或高湯粉調味。

4. 另外準備一個鍋子加入適量的水，將麵條與青菜依序燙熟，撈出分別盛到兩個碗中，加入步驟3的湯汁，在上面灑上一點蔥花即可出餐。除了必備的鯖魚罐頭，還有麵條外，其他食材或調味都可以依自己的喜好進行增減。

「茄汁鯖魚罐頭麵」，簡單快速、營養滿分，營養師李婉萍說，可列入地中海飲食；圖為示意圖。（圖取自freepik）

一揭紅、黃罐頭冷知識

除了料理本身引起熱烈討論，不少網友也好奇：為什麼市面上會有紅色與黃色包裝的茄汁鯖魚罐頭？其實，這背後藏著一段有趣的歷史。

根據網路流傳的說法，早年茄汁罐頭有「鯖魚」與「鰹魚」2種版本，其中鯖魚使用黃色罐，鰹魚則為紅色罐。由於鰹魚在客家聚落較受歡迎，因此紅罐在當地普及。然而隨著鰹魚產量下滑，紅罐也改為填裝鯖魚，但為了迎合消費者習慣，保留紅罐設計，內容物則與黃罐相同。

另一說法則指出，紅黃罐其實反映早期的區域銷售策略：北部多販售紅罐，南部則為黃罐，後來南北流通頻繁，2款包裝才開始同時販售。但由於消費者對包裝顏色已有偏好，至今仍延續這項特色。

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