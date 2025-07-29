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健康網》吃減重藥怕副作用？ 醫提蛋白質、水分、運動全攻略

2025/07/29 11:00

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤提醒，GLP-1藥物可能導致肌肉和脂肪一同流失，每餐都應從20至30克的蛋白質開始，來源如魚肉、豆類、鷹嘴豆或豆腐；圖為情境照。（圖取自freepik）

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤提醒，GLP-1藥物可能導致肌肉和脂肪一同流失，每餐都應從20至30克的蛋白質開始，來源如魚肉、豆類、鷹嘴豆或豆腐；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重藥物已廣泛被使用，但你知道使用各種含GLP-1相關藥物時的注意事項嗎？胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤引述研究指出，GLP-1藥物可能導致肌肉和脂肪一同流失。每餐都應從20至30克的蛋白質開始，來源如魚肉、豆類、鷹嘴豆或豆腐。同時，可能導致脫水，建議每天應飲用2至3公升（約8-12杯）的液體，主要以水為主。

減重藥物已經廣泛被使用，在使用各種含GLP-1相關藥物時應該注意什麼？吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文叮嚀，嚴重副作用雖然罕見，但若出現持續性劇烈腹痛（可能延伸至背部）、嚴重過敏反應（如呼吸困難、蕁麻疹）或嚴重脫水等症狀（以上症狀特別容易出現在體重已經是偏輕仍然使用藥物的病人身上），請立即尋求醫療協助。

他同時提醒可能的低血糖風險，單獨使用GLP-1藥物時，低血糖風險較低。但若你同時使用其他降血糖藥物（如胰島素或磺醯尿素類藥物），則需特別注意低血糖的發生。

吳宗勤引用JAMA的專文，告訴民眾除了用藥，還有更重要的事情：

1 維持肌肉（Muscle maintenance）。

GLP-1 藥物可能導致肌肉和脂肪一同流失。每餐都應從20至30克的蛋白質開始，來源如魚肉、豆類、鷹嘴豆或豆腐。若您有中等程度的活動量，目標是每天每公斤體重攝取1.0至1.5克的蛋白質。如果你的食慾非常低，可以飲用每份至少含20克蛋白質的高蛋白飲品。

2 能量平衡（Energy balance）。

由於這些藥物會降低食慾，請透過少量多餐及補充點心（水果、一把堅果、無糖優格）來維持體力。選擇如地瓜或燕麥片等消化較慢的碳水化合物，而非會造成血糖劇烈波動的精緻穀物（白麵包、糕點）或含糖飲料。為了延長飽足感，可以在餐點中加入橄欖油或酪梨等健康脂肪。

3 避免副作用，GLP-1藥物可能引起消化道副作用。

●針對噁心：避免高脂肪食物（油炸物、加工肉品），並可食用全麥吐司或麥片。薑茶或水果也有幫助，若噁心感嚴重，可諮詢醫師是否需要調整藥物劑量或使用止吐藥物。

●針對胃灼熱（火燒心）：減少每餐份量，餐後2至3小時內避免平躺。選擇烘烤或清蒸的烹調方式，而非油炸。避免刺激性香料（黑胡椒、辣椒、大蒜）。

●針對便秘：增加水溶性纖維（燕麥、蘋果）和非水溶性纖維（蔬菜外皮、堅果）的攝取，並喝足夠的水。可考慮使用非處方的軟便劑或瀉藥。

4 水分攝取 （Liquid intake） 。

GLP-1藥物可能導致脫水。每天應飲用2至3公升（約 8-12 杯）的液體，主要以水為主。飲食中可包含富含水分的蔬果（如小黃瓜、西瓜）和湯品。盡量減少酒精、咖啡因和含糖飲料的攝取。

運動方面該怎麼做？吳宗勤說明，為了保持肌肉和整體健康，請遵循3步驟的運動方法。

第1步：逐步增加中等強度活動，如快走，從每天10分鐘開始，逐漸增加到每週150分鐘。

第2步：每週增加2至 3 次、每次30分鐘的肌力訓練，可使用彈力帶、重量器材或進行徒手訓練（深蹲、弓箭步）。

第3步：維持進展，每天進行30至60分鐘的活動，並持續每週2至3次、每次 30分鐘的肌力訓練。

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