健康網》吃甜點不要有罪惡感 營養學者：掌握3原則可健康吃

營養學者洪泰雄指出，只要掌握3項正確原則，就能健康又快樂的吃甜點；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完正餐後總忍不住想來點甜點嗎？你不是孤單的！營養學者洪泰雄於臉書專頁「洪泰雄」發文指出，渴望甜食是一種正常的生理與心理反應，並非壞事，關鍵在於「吃的方法」。他強調，甜點不該被妖魔化，只要掌握3項正確原則，包含適量享用、選對種類、飲食與運動並行，適度享受同樣可以擁有健康與快樂。

掌握3原則 吃得安心無負擔

洪泰雄提出3項甜點攝取原則，有助於降低健康風險：

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1、適量享用 不過量：建議每週2至3次甜點，每次控制在小份量，例如半塊乳酪蛋糕或1小球冰淇淋。進食時放慢速度，讓大腦有時間接收到飽足與滿足的訊號，避免一時口腹之慾導致過量攝取。

2、選對種類 降低負擔：選擇甜點時可優先考慮水果優格、低糖豆花或無糖黑芝麻糊等較健康選項。避免高糖高油的甜食，如奶酥麵包、重奶油蛋糕或珍珠奶茶加多料等，減輕腸胃及血糖負擔。

3、飲食與運動並行 達到平衡：吃甜點後可適度減少其他高碳水化合物攝取，並透過日常步行或簡單運動促進血糖代謝，達到能量平衡。

營養學者洪泰雄說，選擇甜點時可優先考慮水果優格等較健康選項；圖為示意圖。（圖取自freepik）

該不該完全戒掉甜點？

洪泰雄說明，甜味能刺激大腦分泌「多巴胺」，讓人產生快樂與放鬆感。若完全禁止甜食，反而可能造成情緒壓抑與暴食風險，影響心理健康。適度地享受甜點，不僅有助於維持飲食習慣的穩定性，更能為生活增添儀式感與幸福感。

他提醒，甜點不是健康的敵人，過量攝取才是問題的根源。只要用對方式、適量攝取，甜點完全可以成為健康生活中的小確幸。別讓罪惡感綁架味蕾，聰明吃甜，讓身心都得到滿足。

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