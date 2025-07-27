自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃甜點不要有罪惡感 營養學者：掌握3原則可健康吃

2025/07/27 20:50

營養學者洪泰雄指出，只要掌握3項正確原則，就能健康又快樂的吃甜點；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄指出，只要掌握3項正確原則，就能健康又快樂的吃甜點；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完正餐後總忍不住想來點甜點嗎？你不是孤單的！營養學者洪泰雄於臉書專頁「洪泰雄」發文指出，渴望甜食是一種正常的生理與心理反應，並非壞事，關鍵在於「吃的方法」。他強調，甜點不該被妖魔化，只要掌握3項正確原則，包含適量享用、選對種類、飲食與運動並行，適度享受同樣可以擁有健康與快樂。

掌握3原則 吃得安心無負擔

洪泰雄提出3項甜點攝取原則，有助於降低健康風險：

1、適量享用 不過量：建議每週2至3次甜點，每次控制在小份量，例如半塊乳酪蛋糕或1小球冰淇淋。進食時放慢速度，讓大腦有時間接收到飽足與滿足的訊號，避免一時口腹之慾導致過量攝取。

2、選對種類 降低負擔：選擇甜點時可優先考慮水果優格、低糖豆花或無糖黑芝麻糊等較健康選項。避免高糖高油的甜食，如奶酥麵包、重奶油蛋糕或珍珠奶茶加多料等，減輕腸胃及血糖負擔。

3、飲食與運動並行 達到平衡：吃甜點後可適度減少其他高碳水化合物攝取，並透過日常步行或簡單運動促進血糖代謝，達到能量平衡。

營養學者洪泰雄說，選擇甜點時可優先考慮水果優格等較健康選項；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄說，選擇甜點時可優先考慮水果優格等較健康選項；圖為示意圖。（圖取自freepik）

該不該完全戒掉甜點？

洪泰雄說明，甜味能刺激大腦分泌「多巴胺」，讓人產生快樂與放鬆感。若完全禁止甜食，反而可能造成情緒壓抑與暴食風險，影響心理健康。適度地享受甜點，不僅有助於維持飲食習慣的穩定性，更能為生活增添儀式感與幸福感。

他提醒，甜點不是健康的敵人，過量攝取才是問題的根源。只要用對方式、適量攝取，甜點完全可以成為健康生活中的小確幸。別讓罪惡感綁架味蕾，聰明吃甜，讓身心都得到滿足。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中