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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》我家小寶貝何時能睡過夜？ 3-6個月後再調整睡眠

2025/07/27 21:50

很多新手爸媽對於寶寶的睡眠問題感到困擾，國健署表示，新生寶寶等3-6個月後再考慮調整其睡眠習慣，慢慢拉長寶寶夜晚睡眠的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

很多新手爸媽對於寶寶的睡眠問題感到困擾，國健署表示，新生寶寶等3-6個月後再考慮調整其睡眠習慣，慢慢拉長寶寶夜晚睡眠的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多新手爸媽對於寶寶的睡眠問題感到困擾，不只顧到自己熊貓眼，尤其當別人家的寶寶已經可以睡過夜，自己家的小寶貝還不行時，會感到著急。衛福部國民健康署「孕產兒關懷網站」表示，新生寶寶出生後的前3個月，先不要急於訓練他自行入睡或是睡過夜，等3-6個月後才考慮調整寶寶的睡眠習慣，慢慢拉長寶寶夜晚睡眠的時間。

國健署孕產婦關懷中心表示，很多爸媽對於寶寶的睡眠問題感到困擾，尤其是0-3個月新生兒時期，寶寶幾乎是睡睡醒醒，沒有固定的生理節奏，影響照護者夜間作息及睡眠時間。通常小嬰兒在1個月內約睡15-20小時；2-3個月約睡15-18小時；4-6個月約睡14-18小時；7-12個月約睡12-15小時。

0-3個月新生兒這個時期的小寶寶，本來就是吃、睡、醒，爸媽只需要好好建立哺乳模式，並增加寶寶的安全感即可。等3-6個月後才考慮調整寶寶的睡眠習慣，慢慢拉長寶寶夜晚睡眠的時間。

每個寶寶都有自己的先天氣質，以及依附感需求程度。有些寶寶只要躺在熟悉小床很容易就能自行入睡，有些寶寶則要用經過很多程序才能睡著。

國健署建請爸媽放寬心，多觀察寶寶的喜好，為寶寶準備一個舒適、安全的睡眠環境，隨著月齡增長，寶寶夜晚睡眠時間就會逐漸拉長。

國健署表示，0-3個月新生兒這個時期的小寶寶，本來就是吃、睡、醒，爸媽只需要好好建立哺乳模式，並增加寶寶的安全感即可。（圖擷取自國民健康署孕產婦關懷中心）

國健署表示，0-3個月新生兒這個時期的小寶寶，本來就是吃、睡、醒，爸媽只需要好好建立哺乳模式，並增加寶寶的安全感即可。（圖擷取自國民健康署孕產婦關懷中心）

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