健康網》愛紗切除子宮肌瘤 醫：製造麻煩須處理

女星千田愛紗日前動刀切除12公分的子宮肌瘤。西園醫院婦產科醫師邱筱宸說，子宮肌瘤要不要處理，不只看「大小」還要看它有沒有製造麻煩。（翻攝愛紗臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星千田愛紗日前動刀切除12公分的子宮肌瘤。她透露，因肌瘤的位置關係，提早一天住院，並進行術前輸血，這次術前、術後總共輸了2公升（4袋血）。她說，原本春節前就要開刀，當時肌瘤7公分大，現在卻長到12公分了。西園醫院婦產科醫師邱筱宸說，子宮肌瘤要不要處理，不只看「大小」還要看它有沒有製造麻煩。

邱筱宸在臉書上表示，常在診間被病人詢問：「邱醫師，網路上都說子宮長瘤很可怕…到底多大才叫大？一定要開刀嗎？」邱筱宸總不厭其煩拿出模型，邊比邊說：「先不緊張喔！肌瘤不等於馬上要動刀。它就像子宮裡的小『訪客』，有些安靜、有些吵鬧，重點是，有沒有在製造麻煩。」

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子宮肌瘤要不要處理，先5問狀況：

●有影響月經（量太多或經痛）？



●有壓迫膀胱或腸道造成症狀（頻尿、便秘等）？

●有影響懷孕？

●最近肌瘤是不是突然變大？

●更年期後還在長大嗎？

若是有上述情況，邱筱宸指出兩個重點，其一是「有沒有擾亂妳的生活」，其二是要評估「風險」，醫病間要充分溝通及談談對策。

美迪婦產科院長蘇軒在臉書專頁「魔人蘇阿軒醫師」上提到，一般子宮肌瘤通常沒有症狀，但若出現症狀，最常見的就是出血。而最常見的出血方式就是月經量最多的那天爆量，嚴重的時候可以逼著大家在1個小時以內就要被迫勤換衛生棉。不過這樣的爆量常常會隨著月經的時間過去而減少，通常不會導致流血超過7天。

此次愛紗子宮肌瘤手術前後共輸了4袋血，應該也是長期出現出血爆量而貧血。愛紗在術後表示：「我正在為自己健康康復努力中，術後10天氣色比術前好（血紅素正常了）。暫時不能做運動，但可以正常生活，就是穿著束縛帶等待我肚臍的傷口完全康復」。

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