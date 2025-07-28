健康網》關節動太多會壞掉？ 醫揭「2大NG習慣」會更僵硬

醫師張家銘表示，關節不是因為動太多才壞掉，而是因為長期不動，或一直錯誤地用力，才慢慢走向退化。平日多安排騎腳踏車，或是深蹲練習等活動，能維護關節健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到關節炎，第一個念頭就是多休息、不要動太劇烈。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，關節不是因為動太多才壞掉，而是因為長期不動，或一直錯誤地用力，才慢慢走向退化。尤其，軟骨、滑膜、甚至骨頭，有適度的活動，它們就像「聽」到關鍵訊號，可以啟動修補、抗發炎、甚至再生。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，有些人常問他說：「張醫師，我一運動膝蓋就痛，是不是代表我不能動了？」但事實其實完全相反。

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關節會聽話，但需要「對的節奏」。他引述一項研究指出，關節裡的細胞有像感應器一樣的裝置，像是Piezo1、TRPV4、Polycystin-1，它們的功能在於，當民眾走路、蹲下、伸展時，這些自然的動作就像按下開關，能讓關節細胞開始活起來。可是，一旦怕痛就躺著不動，一久坐就是一整天，這些開關就會漸漸「關機」。細胞開始老化、發炎，關節滑液變少，軟骨變硬又脆，整個關節像壞掉的「拉鍊」，越來越卡，越來越不順。

事實上，運動不是在折磨關節，而是在喚醒它。張家銘表示，每天30分鐘的快走、騎腳踏車、在游泳池裡走路、或是深蹲練習，這些輕量活動是給關節最好的「維他命」。對於中年以後的族群，這樣的運動會讓關節更健康。運動會讓細胞釋放修復訊號，讓血液循環變好，讓關節滑液分泌增加，因此，卡卡的膝蓋可以重新潤滑。

張家銘提醒，傳統觀念會以為關節退化就是「磨損」，其實更大的原因是「細胞聽不到指令了」。現在的科學發現，當細胞接收不到來自外界的壓力與拉力訊號，它就會以為「身體不再需要它」，然後開始萎縮、凋亡，甚至釋放破壞性的酵素來分解軟骨。這意味著，細胞沒有外來的適度刺激，就會進入「發炎模式」，而不是「修復模式」。在關節還沒壞掉前，養成「動得對」的習慣，可以延緩退化10年、20年。

對於已有關節炎的患者，醫師張家銘建議，可以從事像水中步行、靠牆微蹲等運動，幫助關節不再卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

對於已有關節炎的患者，到底該怎麼運動？張家銘建議，關節炎時不動反而會讓細胞更不敏感，讓關節更僵硬、更容易退化。人從事像水中步行、騎室內腳踏車、椅上抬腿、靠牆微蹲等運動，這些看似簡單的動作，就是關節細胞最愛的節奏。只要不痛、不腫、不過度，可藉此慢慢喚醒關節的再生能力。

張家銘補充，關節退化不是一夕之間發生，而是長期靜止、壓力不當、訊號失聯的結果。平日只要願意多走幾步路、多伸幾次懶腰、多給膝蓋一點力量，就是啟動健康的訊號。

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