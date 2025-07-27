大罷免對立氛圍難解 心理師揭修復關係「3技巧」

首波大罷免投票結束，藍營立委全數過關，朝小野大的國會版圖不變。示意圖。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林志怡／台北報導〕首波大罷免昨日劃下句點，但先前的對立氛圍也造成許多民眾與親友關係「非常僵」，如今想修復關係恐怕不太容易。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰建議，在與親友修復關係時，可以先從喝咖啡、共進餐點等不相關的事開始，平時也適度的表達關心，但千萬記得保持情緒穩定，不要再讓事態激化。

726大罷免首波投票宣告失敗，藍營立委全數過關，朝小野大的國會版圖不變，但對立氛圍依舊持續，即使有民眾想回頭修復選戰期間鬧僵的人際關係，恐怕也多少有些尷尬。

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藍挹丰說，這次選前正反雙方壁壘分明，如今結果出爐，勢必幾家歡樂幾家愁，但從心理衛生健康方面來說，民眾務必記得「選舉是一時的，生活才是永久的」，選後務必給自己一些時間，消化選舉帶來的各種情緒，如果覺得情緒已經超過自己的承受範圍，可以適度的遠離相關資訊。

此外，藍挹丰提醒，民眾也務必留意自己的情緒被選舉事件影響的時間，如果超過2週，情緒仍無法恢復穩定，甚至造成生活上的影響，如失眠、食慾不振或暴飲暴食等，都要多加留心，並適時找親友傾訴，或是尋求專業人員的幫助。

藍挹丰說，台灣作為民主國家，每個人都能自由表達自己的想法，也因此出現多元、甚至對立的立場是很正常的，民眾一定要提醒自己，每個人在表達意見的同時，也要有容忍的雅量。

「親朋好友沒有隔夜仇，我們要記得時間是最好的修復。」藍挹丰提到，民眾在修復關係時，可以從一般的生活小事開始，比如邀請對方喝杯咖啡、共進餐點，從不相關的事情重新拉近距離，讓自己的友誼、親情可以從比較平穩、正常的生活中慢慢回來。

藍挹丰也強調，與親友修復關係時，務必注意過程中若論及選舉相關話題時，不要越吵越激化，因為事情已經發生了，應該把心思放在自己可以掌握的方式，祝福不同立場的親友，適度表達關心，並對自己與對方有些信心，相信不久之後一定能恢復正常的生活狀態。

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