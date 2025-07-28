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健康網》涼拌青木瓜助消化促代謝 營養師：4種人別碰

2025/07/28 11:08

農糧署分享，青木瓜富含木瓜酵素，能幫助消化、促進代謝，夏日來碗泰式涼拌青木瓜絲十分合適；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署分享，青木瓜富含木瓜酵素，能幫助消化、促進代謝，夏日來碗泰式涼拌青木瓜絲十分合適；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日吃上1碗冰冰涼涼的青木瓜，開胃又消暑！農糧署分享，青木瓜富含木瓜酵素，能幫助消化、促進代謝，夏日製作「泰式涼拌青木瓜絲」十分合適。不過，營養師提醒，有乳膠過敏、花粉症、長期接觸乳膠產品及孕婦都應避免食用青木瓜，避免其中的乳白色膠體引起過敏反應。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，青木瓜不是新品種，而是木瓜未成熟的樣子，大約在5-6分熟時採下。由於木瓜富含木瓜酵素，對幫助消化及促進代謝也有幫助，但這些酵素會隨著果實成熟而減少，成熟度低時最豐富。

營養師林雨薇補充，青木瓜的木瓜酵素濃度是熟木瓜的2倍以上，用來燉肉不僅可以幫助肉食軟化，加速蛋白質的分解和吸收，還能讓身體更有效率的利用這些蛋白質。她提醒，吃的時候記得撈除上面油脂，肉跟湯一起吃，可以更完整的攝取營養成分，又不會吃進太多油脂。

農糧署表示，青木瓜果皮為青綠色、果肉和種子呈白色，此時的青木瓜口感脆，最適合以泰式涼拌方式呈現。除了涼拌，也有多種料理方式，像是燉排骨或豬腳等家常菜、醃肉入菜，肉質更加多汁。

涼拌青木瓜料理撇步

●準備材料：青木瓜200克、香菜末、花生碎、小番茄切片，以上皆適量即可。

●醬汁：魚露1大匙、檸檬汁1大匙、糖1大匙、蝦米15克、蒜末15克、辣椒末10克。

●步驟：

1.刨絲：青木瓜去皮刨成絲，加1小匙鹽軟化後，擠出水分。

2.調醬：將醬汁的材料均勻混合。

3.拌勻：將青木瓜絲、香菜末、花生碎、小番茄片及醬汁拌勻，即可享用。

農糧署提醒，削青木瓜時可能會因其出現的「白色乳汁」而引起皮膚過敏或搔癢，這是因為內含大量木瓜酵素的黏液；想要解套，可邊沖水、邊削皮，讓水流沖淡乳汁，減少接觸，或戴上手套、套塑膠袋，避免直接碰到乳汁。

農糧署提醒，削青木瓜若想避免碰到「白色乳汁」而引起皮膚過敏，可邊沖水、邊削皮，讓水流沖淡乳汁；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署提醒，削青木瓜若想避免碰到「白色乳汁」而引起皮膚過敏，可邊沖水、邊削皮，讓水流沖淡乳汁；示意圖。（圖取自photoAC）

對此，林雨薇也表示，青木瓜的大量乳白色膠體中含有「幾丁質酶」的結構，與乳膠中會導致過敏的蛋白質結構類似，所以有些人吃了之後觸發身體過敏反應，也稱為「乳膠—水果症候群」；或是出現嘴巴麻痺、呼吸困難、腸胃不適等症狀。她特別點名以下4種高風險者要特別注意：

●本身對乳膠過敏者，或是吃香蕉、奇異果、酪梨、栗子、葡萄等會有過敏反應，應特別小心。

●本身有花粉症、氣喘、濕疹等反應的人，雖然不是乳膠過敏者，也有較高的機率會發生乳膠過敏反應。

●長期接觸乳膠產品的人，例如：須透過乳膠手套去接觸醫療器材的醫療人員、醫生、護士、牙醫師等，都是高危險族群，須特別留意。

●孕媽咪要特別留意，因為青木瓜當中的乳膠會導致刺激子宮收縮早產，以及流產的風險會增加，提醒千萬別吃。

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