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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「大豆異黃酮」抗乾燥、降細紋 營養師列5大功效

2025/07/30 08:36

有研究指出，大豆異黃酮有助於改善肌膚乾燥與細紋；圖為情境照。（圖取自freepik）

有研究指出，大豆異黃酮有助於改善肌膚乾燥與細紋；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近幾年常聽人說「吃豆類對女生好」，其中的關鍵營養素即是來自黃豆的植化素即大豆異黃酮。營養師王證瑋列出它的5大營養功效，包括調節女性荷爾蒙、改善經前症候群、預防骨質疏鬆、改善肌膚乾燥與細紋、降低壞膽固醇等。他提醒，患乳癌、子宮肌瘤、荷爾蒙相關疾病者，建議先諮詢醫師再補充。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，大豆異黃酮（Soy Isoflavones）被稱為植物界的天然雌激素，對女性的健康、皮膚、情緒與骨骼都有幫助，無論是經期不穩、經前症候群困擾，或正在面對更年期變化，都值得認識它：

●調節女性荷爾蒙，舒緩更年期不適：大豆異黃酮的結構類似人體雌激素，能溫和補足因年齡下降的激素濃度，對熱潮紅、盜汗、情緒起伏、睡眠障礙等常見更年期症狀有緩解效果。

●改善經前症候群（PMS）與經期困擾：有助於調節體內激素平衡，穩定情緒與緩解乳房脹痛、經前焦躁感。

●維持骨質健康，預防骨質疏鬆：雌激素減少會導致骨質流失，異黃酮有助於減緩骨密度下降的速度，對50歲以上女性尤其重要。

●抗氧化抗老化，守護女性肌膚彈性：含有植化素與抗氧化力，能幫助對抗自由基傷害。另外，有研究指出，補充異黃酮有助於改善肌膚乾燥與細紋。

●支援心血管健康，降低壞膽固醇（LDL）：有助於降低總膽固醇與壞膽固醇，減少心血管疾病風險。

王證瑋表示，每日建議攝取25-40毫克的大豆異黃酮，可從豆漿、豆腐、黃豆萃取保健品攝取，另外，與膠原蛋白維生素D一起補充，還可加強女性整體保健。不過，購買保健品時需留意來源是否為「非基改大豆」，才能吃得更安心。

他提醒，雖然已有許多研究說明補充大豆異黃酮導致婦科疾病的關係不大，但患有乳癌、子宮肌瘤、荷爾蒙相關疾病者，建議先諮詢醫師再補充。

營養師王證瑋表示，大豆異黃酮與膠原蛋白、鈣、維生素D一起補充，還可加強女性整體保健；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，大豆異黃酮與膠原蛋白、鈣、維生素D一起補充，還可加強女性整體保健；示意圖。（圖取自freepik）

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