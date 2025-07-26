童吐吐≠腸胃炎！恐是心肌炎早期警訊

嘔吐不見得是腸胃炎，恐是心臟或腦部問題。示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘔吐常被認為是腸胃炎的典型症狀，不過樂益耳鼻喉科診所陳政宇醫師提醒，嘔吐其實只是身體發出的警訊之一，未必代表腸胃有問題。他分享四個實際案例，其中僅一例為典型腸胃炎，其餘則涉及心臟、腦部甚至腸阻塞等複雜病因，家長需提高警覺，避免延誤治療時機。

陳政宇在臉書專頁「微糖去冰 健康成長 小兒及腸胃專科 陳政宇醫師」發文表示，第一個案例其實是心肌炎的初期病程，常在流感、新冠等呼吸道感染後併發。嘔吐可能是第一個症狀，隨著心臟收縮力下降，腸胃功能開始異常，進一步還可能影響泌尿、呼吸與神經系統，引發尿量減少、呼吸喘及意識混亂。

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第二個案例為腸病毒重症。若兒童咽喉潰瘍後出現反覆嘔吐、眼神渙散，甚至驚嚇反射頻繁或抽筋，需警覺是否為腸病毒併發腦炎的表現。陳政宇指出，這類症狀通常較為急迫，應盡速送醫。

第三個才是典型腸胃炎，表現為先吐後拉，可能伴隨發燒與輕微呼吸道症狀。治療重點是水分補充與少量多餐，避免在嘔吐急性期進食過快。此外，嬰兒若腹瀉未超過一週，其奶粉濃度可不必稀釋。

第四個案例則是腸阻塞的表現，可能來自嚴重腸發炎、藥物副作用或水分與纖維攝取不足。特別是小孩若在腸胃炎恢復期仍持續嘔吐，應考慮是否有排便不順或便秘問題，甚至進一步排除其他疾病的可能。

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