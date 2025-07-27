健康網》不管選舉贏和輸 心理師：快回歸日常生活

罷團26日晚代表上台感謝民眾。心理師則建議大家回歸正常生活。（記者塗建榮攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是罷團還是反罷團，選舉結果已經出來，從現在起應該恢復正常生活。若是因過度參與，將大半重心都放在在選舉上，而影響到日常生活，甚至出現生理及心理上的不適，那就得注意。衛生福利部桃園療養院臨床心理師楊琬心表示，若持續超過兩週還走不出來，建議尋求專業醫療人士的協助。

楊琬心說，因選舉事件而出現的身心調適困難狀況，都可歸在「選舉症候群」的範疇，不僅限於生氣、難過的感受，過於亢奮或激躁等情緒也是一種調適失衡。若你因為過度關注選舉而出現易怒、提不起勁、緊張、憂愁、煩躁、飲食及睡眠改變、身體緊繃、頭痛等狀況，可以嘗試以下的建議：

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● 暫時遠離選舉訊息

不過度關注媒體傳播的選舉訊息，讓思緒暫停一下，暫時與選舉保持距離。



● 重視生活中的其他面向

發現生活中其實還有許多值得關注的事物，適時將注意力轉到家人、朋友的陪伴上。



● 參與放鬆且有成就感的活動

注意力回到自己身上後，可以嘗試參與一些自己喜歡、能讓人放鬆的活動，或是給自己設定一個小目標來達成，從中獲得成就感並維持效能感，你會發現情緒可能不再那麼激動或低落。



● 維持正常生活節奏

重大事件過後，我們的生活還是要回歸日常，對於已發生之事抱持接受、感恩的態度，才能讓身心穩定地繼續前進。

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