自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》不管選舉贏和輸 心理師：快回歸日常生活

2025/07/27 01:10

罷團26日晚代表上台感謝民眾。心理師則建議大家回歸正常生活。（記者塗建榮攝）

罷團26日晚代表上台感謝民眾。心理師則建議大家回歸正常生活。（記者塗建榮攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是罷團還是反罷團，選舉結果已經出來，從現在起應該恢復正常生活。若是因過度參與，將大半重心都放在在選舉上，而影響到日常生活，甚至出現生理及心理上的不適，那就得注意。衛生福利部桃園療養院臨床心理師楊琬心表示，若持續超過兩週還走不出來，建議尋求專業醫療人士的協助。

楊琬心說，因選舉事件而出現的身心調適困難狀況，都可歸在「選舉症候群」的範疇，不僅限於生氣、難過的感受，過於亢奮或激躁等情緒也是一種調適失衡。若你因為過度關注選舉而出現易怒、提不起勁、緊張、憂愁、煩躁、飲食及睡眠改變、身體緊繃、頭痛等狀況，可以嘗試以下的建議：

暫時遠離選舉訊息
不過度關注媒體傳播的選舉訊息，讓思緒暫停一下，暫時與選舉保持距離。


重視生活中的其他面向
發現生活中其實還有許多值得關注的事物，適時將注意力轉到家人、朋友的陪伴上。


參與放鬆且有成就感的活動
注意力回到自己身上後，可以嘗試參與一些自己喜歡、能讓人放鬆的活動，或是給自己設定一個小目標來達成，從中獲得成就感並維持效能感，你會發現情緒可能不再那麼激動或低落。


維持正常生活節奏
重大事件過後，我們的生活還是要回歸日常，對於已發生之事抱持接受、感恩的態度，才能讓身心穩定地繼續前進。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中