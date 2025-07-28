健康網》待冷氣房中陰暑 中醫3穴位可緩解

中醫表示，若是中陰暑可以按壓風池穴、內關穴、足三里來緩解症狀；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多發生在待在室內、長時間久坐冷氣房的人，以及脾胃虛弱者、熬夜、睡眠不足的人更容易發生中陰暑的問題；對此，臻觀中醫醫師周欣儀表示，這時可以按壓風池穴、內關穴、足三里來緩解症狀，也提醒若有高燒超過39°C、意識不清、持續嘔吐等重症，應立即就醫，不宜自行按摩。

周欣儀在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文指出，陰暑的症狀有：冒冷汗、體溫通常不高、頭暈昏沉、食慾不振、腸胃不適、胸悶、心悸、手腳發軟。可透過飲食清淡、飲用溫開水來緩解。

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陰暑舒緩穴道

●風池穴：後頸部枕骨下緣，兩側髮際內緣凹陷處。

功效：清頭目，緩解頭痛、頭暈。

●內關穴：手腕掌面，正中手腕下方3根手指寬處。

功效：止暈止嘔、緩解胸悶、噁心。

●足三里：膝蓋下4指寬位置。

功效：健脾祛濕，改善腸胃不適。

按摩方式

●使用指腹輕壓穴位，每次約1-2分鐘。

●可搭配深呼吸，幫助放鬆與氣血流通。

●每日可重複2-3次，視身體狀況調整。

周欣儀提醒，嚴重中暑（體溫超過39°C、意識不清、抽搐）時，應立即就醫；穴道按摩為輔助調理，若有高燒、意識不清、持續嘔吐等重症，應立即就醫，不宜自行按摩；保持涼爽通風、補充水分電解質為首要處置。

陰暑按摩3穴位。（圖取自臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」）

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