健康網》男玩筋膜槍震肛門上「脆」求救 引醫躂伐

男自曝把媽媽筋膜槍塞在後面震，結果槍頭掉進去，在Threads上求救，醫師要他快就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「剛剛不知道哪根筋不對，我把我媽的筋膜槍塞在後面震，結果在拔出來的時候，『頭』還在裡面，我現在很慌，挖也挖不出來…」男子在Threads求救，引來一堆醫師留言：「去急診啦！筆、電池、玻璃瓶、連鱔魚我都見過3次，一律是意外嘛，有什麼風浪未見過。」「基於我治療過很多塞膀胱的，也看過按摩棒塞肛門的，你這個發生的原因一看就知道，解釋太多反而讓醫師印象更深刻」。

大腸直腸外科醫師直言：「你只要告訴我塞了什麼東西，不要增加我的麻煩就好，至於過程，我不會過問。」他還加重語氣：「不小心的啦，哪次不是不小心」還有人看不下去了，直批「你寧願發佈在『脆』給100萬人知道，也不願去醫院給醫生看，這是什麼邏輯？」

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無獨有偶，去（2024）年中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科主任邵彥誠曾處理過一名男子將肛肉塞進罐裝飲料，他以微創經肛門器械順利取出，雖無大礙，但提醒肛門異物可能造成腸子壞死破裂。他當時以徒手取出未成功，最後安排微創手術，在全身麻醉後，病患括約肌放鬆，再以微創經肛門器械處理，但因罐子邊緣光滑，手術器械沒有著力點，一度無法取出。

邵彥誠呼籲，肛門異物無法取出屬於急症，民眾若基於好奇從事刺激行為，可能會引發嚴重後遺症，異物可能會造成腸子壞死或是破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需裝人工肛門，呼籲民眾勿從事危險行為。

去（2024）年高雄義大醫院也處理了一名男子塞進一整顆椰子，此案還被刊登至《英國醫學期刊》國際期刊，但男子到底如何把椰子塞進肛門，至今仍是個謎。

在國外此類案件比比皆是，前（2023）年澳洲一名14歲少年把高爾夫球從肛門塞入體內，卻卡在深處無法取出，於是前往急診求助，最終靠著超大量瀉藥才解決困境。

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