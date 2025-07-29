健康網》高強度運動助長高？ 美研究：嚴格飲控恐無用

研究發現，像是藝術體操或芭蕾等高強度，且伴隨嚴格飲食控制的運動項目，恐影響最終的成年身高；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕適當運動對兒童成長有正面幫助，也沒有任何一項運動是會讓孩子長不高，但美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享2013年的美國研究發現，高強度的訓練，伴隨嚴格飲食控制的運動項目，像是藝術體操或芭蕾，就可能會造成，像是孩子的骨骼成熟明顯延遲、導致青春期延後，甚至影響最終的成年身高。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，研究中發現，每週超過18小時的訓練，有可能導致兒童身高發展明顯劣於遺傳潛力，也就是可能長不到父母的身高；而嚴格控制飲食、限制熱量攝取的運動，更容易造成「能量不平衡」，導致小朋友的青春期延遲。女生初經來潮的時間和同儕相比，可能會延後1-2年才來。

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兒童運動建議：

●避免運動過量：孩子每週運動量建議適中，建議每周運動5-7天，每天運動半小時到1小時就好。

●記得營養補充：運動後務必注意營養攝取，均衡攝取碳水化合物、蛋白質、健康脂肪。推薦牛奶、豆漿、堅果、瘦肉、魚類，這些都是對生長發育有幫助的好幫手。切記：避免長期控制飲食，造成「能量負平衡」。

●注意水分與防曬：夏季戶外活動，務必提醒孩子定時喝水，避免脫水、中暑的危險。另外，外出運動也要記得防曬，減少身體壓力。

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