社安網2.0接住新手爸媽！衛福部擬推「育兒指導員」第三孕期就介入

社安網2.0明年登場，將擴大「育兒指導員」服務對象與介入時機，預計從孕婦懷孕第三孕期起就主動提供輔導。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕社會安全網第二期計畫將於今年底到期，行政院正規劃「社安網2.0」，衛福部次長呂建德今（26日）透露，社安網2.0重點之一是擴大「育兒指導員」的服務對象與介入時機，預計從孕婦懷孕第三孕期，也就懷孕第28週後就主動提供輔導，協助新手爸媽建立照顧信心、減少情緒失控風險，從源頭預防兒虐悲劇。

衛福部社會及家庭署今舉辦「社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，呂建德受訪時表示，社安網2.0將聚焦三大方向，第一是獨居長者關懷、第二是導入AI風險預警管理，第三是及強化新生兒家庭支持服務，透過「育兒指導員」制度提供更前端的介入協助。

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呂建德說，「育兒指導員」服務將與國健署現有的孕產照護系統結合，從懷孕後期第三孕期就開始介入，提供產前心理建設與照顧準備，孩子出生後也會持續到宅指導，協助家長從容應對育兒挑戰，減輕焦慮、避免因無助導致情緒失控或暴力行為。

社家署代理署長周道君進一步說明，目前「育兒指導員」主要服務對象是脆弱家庭，如毒癮者、未成年父母等，但近年兒少保護通報案件持續上升，因此衛福部正研議擴大服務對象至所有第三孕期孕產婦，服務項目將涵蓋健康衛教、親職諮詢、家務指導等，希望建立更完整的初級預防體系，提早接住需要支持的家庭。

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