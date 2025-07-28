自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》入珠後GG成「黃金流沙包」 問完AI速就醫

2025/07/28 21:45

男子入珠後GG像黃金流沙包一樣流膿，詢問AI後立刻就醫；示意圖。（資料照）

男子入珠後GG像黃金流沙包一樣流膿，詢問AI後立刻就醫；示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人有問題習慣先詢問AI，1位約30歲的男子在朋友勸說下在GG入了一圈入珠，沒想到隔不到兩天，入珠後生殖器腫脹，傷口流除白白分泌物，第一時間，將傷口拍照，上傳ChatGPT問該怎麼處理，AI回復是「嚴重的感染發炎，也化膿了，要馬上到醫療院所處理」，於是到了懿安泌尿科診所找院長呂謹亨，輕輕擠壓了一下傷口，就像黃金流沙包一樣，不停有膿液流出，緊急安排手術處理傷口，換藥換了2週之後，終於能夠將傷口縫合。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享這起案例，因為還好他有在第一時間詢問AI馬上處理，先前有類似的案例，入珠完感染化膿，原本的入珠師傅，跟他說「再觀察一陣子看看」，結果他越看越不對，才就醫處理，整個皮層已經壞死，清瘡切除之後，換藥換了2個月，縫合完也長不不太起來好，照顧了將近3個多月的傷口，才完全癒合。

呂謹亨表示，入珠有很多種，如果是分散式的，通常只要把化膿的那顆拿掉就好；但是像這種一整串的入珠，會在GG裡面形成一整圈的管道，就像隧道一樣，只要有一個地方感染，就整個隧道都會化膿，就要整圈珠子拿掉。還好這位患者剛入珠完不久，只要從原本入珠的洞口，把原本的珠子拉出來，如果再拖下去，就要多挨好幾刀。

呂謹亨說，這位患者在診所全體護理師的悉心照顧下，終於開心畢業了，他也希望將他的經驗分享給大家，入珠前要三思，有問題一定要馬上處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中