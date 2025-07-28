健康網》入珠後GG成「黃金流沙包」 問完AI速就醫

男子入珠後GG像黃金流沙包一樣流膿，詢問AI後立刻就醫；示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人有問題習慣先詢問AI，1位約30歲的男子在朋友勸說下在GG入了一圈入珠，沒想到隔不到兩天，入珠後生殖器腫脹，傷口流除白白分泌物，第一時間，將傷口拍照，上傳ChatGPT問該怎麼處理，AI回復是「嚴重的感染發炎，也化膿了，要馬上到醫療院所處理」，於是到了懿安泌尿科診所找院長呂謹亨，輕輕擠壓了一下傷口，就像黃金流沙包一樣，不停有膿液流出，緊急安排手術處理傷口，換藥換了2週之後，終於能夠將傷口縫合。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享這起案例，因為還好他有在第一時間詢問AI馬上處理，先前有類似的案例，入珠完感染化膿，原本的入珠師傅，跟他說「再觀察一陣子看看」，結果他越看越不對，才就醫處理，整個皮層已經壞死，清瘡切除之後，換藥換了2個月，縫合完也長不不太起來好，照顧了將近3個多月的傷口，才完全癒合。

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呂謹亨表示，入珠有很多種，如果是分散式的，通常只要把化膿的那顆拿掉就好；但是像這種一整串的入珠，會在GG裡面形成一整圈的管道，就像隧道一樣，只要有一個地方感染，就整個隧道都會化膿，就要整圈珠子拿掉。還好這位患者剛入珠完不久，只要從原本入珠的洞口，把原本的珠子拉出來，如果再拖下去，就要多挨好幾刀。

呂謹亨說，這位患者在診所全體護理師的悉心照顧下，終於開心畢業了，他也希望將他的經驗分享給大家，入珠前要三思，有問題一定要馬上處理。

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