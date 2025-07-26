健康網》失智症早篩、新藥、抑制劑 台灣生醫不輸人

在「亞洲生技大展」中備受矚目的「阿茲海默症國際論壇」，匯集台、日、韓產官學界專家，共同探討阿茲海默症的早期診斷、創新治療與國家政策趨勢。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕在「亞洲生技大展」中備受矚目的「阿茲海默症國際論壇」，匯集台、日、韓產官學界專家，共同探討阿茲海默症的早期診斷、創新治療與國家政策趨勢。博太生醫（BotaniCure）以全球首創的植物新藥開發平台，在阿茲海默症治療領域取得突破性進展，受到很大關注。

每年的921是國際失智日（world Alzheimer's Day），依衛福部統計，目前國人失智人口已逾30萬人，並且有年輕化的趨勢。在65歲以上長者占了9成6，也成為國人十分重視與預防的疾病之一。

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衛福部食藥署目前已核准2款專適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）、「欣智樂」（Kisunla），皆屬於單株抗體藥物，需透過靜脈注射，可透過免疫機制清除大腦中累積的β澱粉樣蛋白沉積物，有助延緩腦神經細胞退化，是台灣20年來首次引進針對阿茲海默症病因的治療新藥。

亞洲生技大展為亞太地區最具指標性的生技產業盛會之一，自即日起至27日於台北南港展覽館1館4樓隆重登場，匯聚來自19國、近850家指標廠商參與。失智症生技新動脈引起不少民眾期待。

博太生醫針對阿茲海默症與血管型失智症所研發的植物新藥，已完成FDA IIa期臨床試驗，並預計於2025年下半年進入IRB臨床試驗。（博太生醫提供）

博太生醫針對阿茲海默症與血管型失智症所研發的植物新藥的進程，已完成FDA IIa期臨床試驗，並預計於2025年下半年進入IRB臨床試驗，2026年啟動下一階段臨床與國際授權洽商。該藥物使用植物萃取活性物Botiera，透過多靶點作用改善神經發炎、微血管功能及認知能力，已有臨床數據支持其潛在療效。

此外，新旭生醫（APN LifeSciences）於診斷技術上提供客製化精準醫療，有助於提升基層與偏鄉失智症的早期篩檢效率。安立璽榮生醫（Elixiron Immunotherapeutics）則研發「Enrupatinib（EI-1071）」，針對小膠質細胞的CSF1R抑制劑，可降低神經損傷與Amyloid beta蛋白對患者的負擔，目前已進入臨床二期。台灣生醫水準在亞太的地位也是不容小覷的。

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