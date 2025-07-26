自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》失智症早篩、新藥、抑制劑 台灣生醫不輸人

2025/07/26 22:10

在「亞洲生技大展」中備受矚目的「阿茲海默症國際論壇」，匯集台、日、韓產官學界專家，共同探討阿茲海默症的早期診斷、創新治療與國家政策趨勢。（資料照）

在「亞洲生技大展」中備受矚目的「阿茲海默症國際論壇」，匯集台、日、韓產官學界專家，共同探討阿茲海默症的早期診斷、創新治療與國家政策趨勢。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕在「亞洲生技大展」中備受矚目的「阿茲海默症國際論壇」，匯集台、日、韓產官學界專家，共同探討阿茲海默症的早期診斷、創新治療與國家政策趨勢。博太生醫（BotaniCure）以全球首創的植物新藥開發平台，在阿茲海默症治療領域取得突破性進展，受到很大關注。

每年的921是國際失智日（world Alzheimer's Day），依衛福部統計，目前國人失智人口已逾30萬人，並且有年輕化的趨勢。在65歲以上長者占了9成6，也成為國人十分重視與預防的疾病之一。

衛福部食藥署目前已核准2款專適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）、「欣智樂」（Kisunla），皆屬於單株抗體藥物，需透過靜脈注射，可透過免疫機制清除大腦中累積的β澱粉樣蛋白沉積物，有助延緩腦神經細胞退化，是台灣20年來首次引進針對阿茲海默症病因的治療新藥。

亞洲生技大展為亞太地區最具指標性的生技產業盛會之一，自即日起至27日於台北南港展覽館1館4樓隆重登場，匯聚來自19國、近850家指標廠商參與。失智症生技新動脈引起不少民眾期待。

博太生醫針對阿茲海默症與血管型失智症所研發的植物新藥，已完成FDA IIa期臨床試驗，並預計於2025年下半年進入IRB臨床試驗。（博太生醫提供）

博太生醫針對阿茲海默症與血管型失智症所研發的植物新藥，已完成FDA IIa期臨床試驗，並預計於2025年下半年進入IRB臨床試驗。（博太生醫提供）

博太生醫針對阿茲海默症與血管型失智症所研發的植物新藥的進程，已完成FDA IIa期臨床試驗，並預計於2025年下半年進入IRB臨床試驗，2026年啟動下一階段臨床與國際授權洽商。該藥物使用植物萃取活性物Botiera，透過多靶點作用改善神經發炎、微血管功能及認知能力，已有臨床數據支持其潛在療效。

此外，新旭生醫（APN LifeSciences）於診斷技術上提供客製化精準醫療，有助於提升基層與偏鄉失智症的早期篩檢效率。安立璽榮生醫（Elixiron Immunotherapeutics）則研發「Enrupatinib（EI-1071）」，針對小膠質細胞的CSF1R抑制劑，可降低神經損傷與Amyloid beta蛋白對患者的負擔，目前已進入臨床二期。台灣生醫水準在亞太的地位也是不容小覷的。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中