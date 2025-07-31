健康網》止汗劑≠制臭劑！ 別傻傻用錯還傷膚

止汗劑成分通常含有鋁鹽類，能在汗腺出口形成膠狀物，達到「封堵汗管」的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎炎，汗水與異味讓人困擾，不少人習慣使用體香產品來維持清爽。不過你知道「止汗劑」和「制臭劑」其實是不同的嗎？食藥署近日在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」特別提醒民眾，兩者機轉與功能大不同，用錯恐怕效果大打折扣，甚至可能造成肌膚不適。

止汗劑：抑制汗腺分泌 有效減少出汗

止汗劑主要功能為抑制汗腺分泌，進而減少流汗情形。其成分通常含有鋁鹽類，能在汗腺出口形成膠狀物，達到「封堵汗管」的效果。這類產品適合在容易大量出汗的季節使用。不過，食藥署也提醒，即使使用止汗劑，大量流汗的情況下仍可能無法完全抑汗，效果因人而異。

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制臭劑：中和氣味 不具止汗效果

相較之下，制臭劑（常見為體香劑或體味噴霧）則以香精、吸附劑及抗菌劑為主要成分，目的是遮蓋或中和體味，並不會抑制汗水分泌。使用時機多為日常保養、維持清新之用，尤其在肌膚乾燥的狀態下使用效果更佳。

止汗劑應避免在皮膚潮濕或出汗時使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

使用止汗劑3大提醒 保護皮膚不踩雷

食藥署同時也提出使用止汗劑的正確方式與注意事項，讓民眾遠離不適與效果不彰：

1. 避免用於肌膚傷口或剃毛後部位：剛剃完毛或皮膚有小傷口時塗抹止汗劑，可能引發刺痛或敏感反應。

2. 避免在皮膚潮濕或出汗時使用：濕潤狀態下使用，會降低鋁鹽與皮膚的結合效率，不僅影響效果，還可能刺激肌膚。

3. 建議於夜間、肌膚乾燥時使用：在睡前擦拭止汗劑，有助於成分穩定與吸收，提升止汗效果。

食藥署呼籲，民眾在選擇與使用體香產品時，應依個人需求與場合選擇適合的產品，並遵循正確使用方式，才能發揮最大效益，保持自信清新一整天。

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