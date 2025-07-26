健康網》飯店洗澡染HPV？醫：與生殖器HPV不一樣

近日有報導指出，有民眾在飯店等公共場所洗澡，沒穿拖鞋，卻感染HPV。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期有關HPV疫苗的衛教相當常見，讓不少人更加了解何謂HPV。部分人聽到HPV，直覺認為是「性接觸傳染」；但有新聞提到，很多人在飯店洗澡就感染HPV！這是真的嗎？婦產科醫師蘇怡寧解析，若是踩到病毒而感染，稱為足底疣型HPV（皮膚疣），名字一樣卻截然不同。蘇怡寧同時說明生殖器型HPV與足底疣型HPV（皮膚疣）。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，近日有新聞指出有人在飯店甚至公共浴池「光腳」洗澡，卻感染HPV。蘇怡寧說明，這個疣跟生殖器型HPV是不一樣的：在公共浴室、泳池光腳，理論上確實可能感染足底疣型HPV（皮膚疣）、但也不常見。至於生殖器型HPV，根據研究幾乎是不可能這樣傳播的。

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蘇怡寧表示，生殖器型HPV最主要還是透過性接觸傳染（包含生殖器接觸、皮膚黏膜接觸），母嬰垂直傳染偶爾會發生（如產道感染），至於間接傳染就非常罕見。「理論上」可能透過共用毛巾刮鬍刀，但幾乎沒有明確案例。

另一方面，蘇怡寧也說明生殖器型HPV：引起菜花（生殖器疣）和引起子宮頸癌的HPV，其實都是由人類乳突病毒HPV感染引起的。但引起的型別致病機轉和疾病嚴重程度不一樣。會引起菜花的是屬於低危險型HPV（Low-risk types），譬如說6跟11型，幾乎不會產生癌病變潛伏期也比較短。病毒多在表皮增殖誘發良性乳突狀或菜花狀增生，但不會整合到宿主DNA中，因此幾乎不會導致癌症。

會引起子宮頸癌的HPV則是由高危險型HPV（High-risk types）引起的，譬如說最常見的16或18型還有31，33，45，52，58等等。這些高危險型別具有高度致癌性潛伏期也比較長甚至到10幾年才發病，高危險型的病毒基因可能整合入宿主細胞DNA長期表達E6E7癌蛋白並抑制腫瘤抑制基因，長期慢性感染導致上皮異常增生並可能進展為癌前病變（CIN）甚至子宮頸癌。不過兩者傳染途徑，主要都是透過性接觸傳染，包括陰道、肛交、口交等等，不包含摸到馬桶這類的。

國健署表示，目前我國食品藥物管理署已核准3種HPV疫苗上市，不論施打哪1種疫苗，皆可預防最重要的第16型及第18型引起的子宮頸癌，保護力約8年。政府針對部分族群，有提供公費施打對象，非補助對象或不想施打公費補助疫苗，可選擇至有提供HPV疫苗接種的醫療院所自費接種。

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