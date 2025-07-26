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健康 > 心理精神

健康網》讓選舉情緒down下來 中醫師：結合芳香療法舒緩

2025/07/26 21:43

中醫師洪慈瑩認為，選舉症候群其成因多與情緒波動、氣血失調、脾胃虛弱與陰陽失衡有關。圖為選舉人參與投票。（記者蔡淑媛攝）

中醫師洪慈瑩認為，選舉症候群其成因多與情緒波動、氣血失調、脾胃虛弱與陰陽失衡有關。圖為選舉人參與投票。（記者蔡淑媛攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕颱風環流擾台，卻澆不息罷免、反罷免擁護者激昂的情緒，投完票還是情緒起伏很大，站前新生堂中醫主治醫師洪慈瑩認為，其成因多與情緒波動、氣血失調、脾胃虛弱與陰陽失衡有關。透過中醫調理結合芳香療法，有助於安定情緒、舒緩壓力，維持身心健康。

洪慈瑩擁有中醫師、藥師及芳療師三個專業執照的醫事人員，她從中醫觀點，認為選舉症候群的成因可以歸納為幾個主要類型。

肝氣鬱結：由於情緒長期受政治氛圍干擾，導致肝氣不舒，引起焦慮、易怒與失眠。
脾胃虛弱：壓力影響飲食與作息，進而影響氣血生成，使人感到疲倦、食慾差。
心血不足：焦慮過度使心神不安，出現心悸、多夢與情緒不穩等症狀。

洪慈瑩針對不同的體質與症狀，中醫有對應的調理方式。例如肝氣鬱結者，可使用柴胡、香附、鬱金等草藥來疏肝理氣、放鬆情緒；脾胃虛弱者則宜服用白朮、茯苓、山藥等藥材以健脾和胃、改善消化；心血不足型可用酸棗仁、合歡皮、龍眼肉來養心安神。

洪慈瑩認為，芳香療法也能有效緩解選舉症候群的情緒壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪慈瑩認為，芳香療法也能有效緩解選舉症候群的情緒壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

除此之外，洪慈瑩認為，芳香療法也能有效緩解選舉症候群的情緒壓力。植物精油透過嗅覺系統調節神經與情緒，達到放鬆身心的效果。薰衣草精油有助安神助眠，適合焦慮或失眠者使用；佛手柑精油則能提升情緒、減輕壓力；洋甘菊精油則特別適用於情緒緊張與神經性失眠；甜橙精油則具有溫和鎮靜作用，能帶來愉悅感。

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