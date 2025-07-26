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健康 > 心理精神

選舉症候群》日滑選舉新聞50則 精神科醫師：快要生病了

2025/07/26 16:49

選舉結果出來，你若心情一直很差，精神科專科醫師王紹丞提醒，小心「選舉症候群」上身了。（記者蘇孟娟攝）

選舉結果出來，你若心情一直很差，精神科專科醫師王紹丞提醒，小心「選舉症候群」上身了。（記者蘇孟娟攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台今天舉行前所未有的罷免同意行動選舉，近期在社群對立、媒體轟炸與未來不確定感交織之下，不少人早已在投票前陷入一場看不見的情緒風暴。台灣精神醫學會副秘書長、精神科專科醫師王紹丞發現，近兩週以來，因選舉相關焦慮、失眠、心悸、胸悶、情緒低落等症狀前來就診的民眾明顯增加。這類現象在臨床上稱之為「選舉症候群」（Post-election Stress Disorder）。

王紹丞提醒，若你的周遭有這類的人，請留意今天開票結果，如果成果不如「他」的預期，注意「他」是否正在一步步走向「選舉症候群」。

以下是「他」的身心過載訊號：

•新聞一滑就是50則，每則都像世界末日預告。
•群組裡的討論愈來愈激烈，家人朋友不再只是「不同立場」而是「互不相識」。
•晚上躺在床上，腦子裡不是罷不罷免，就是憂慮明天會不會發生什麼大事。
•原本只是「想投一票」，卻變成「不敢講立場」，深怕被貼標籤、被孤立。

王紹丞指出，這些都是選舉症候群的典型表現，心理壓力堆疊到極限，連身體也開始發出抗議。尤其是當焦慮情緒長期無法排解，自律神經系統便會開始失調，進一步出現心悸、胸悶、睡眠障礙、腸胃不適等症狀。

王紹丞也列出教戰守則，幫失意的政治狂熱族群，穩住情緒、安頓身心的方法：

．限縮資訊暴露：每天安排「不談政治、不滑新聞」的時段，給自己喘息空間
．維持穩定作息：規律飲食、睡眠、接受日光照射可幫助神經系統回穩
．進行身體活動與放鬆訓練：如深呼吸、冥想、伸展、瑜伽都有助於平衡自律神經
．說出你的感受：找值得信任的人傾訴，或尋求專業心理支持，不必獨自面對。

若情緒還是很低迷，出現以下狀況，王紹丞建議儘早至身心科或精神科門診進行評估：

•情緒困擾已超過兩週未改善。
•睡眠與胃口明顯受到影響。
•工作效率下降、注意力渙散。
•開始退縮、不願與人互動。
•產生持續性的絕望或極端想法。

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