健康網》孩子上幼兒園焦慮怎麼辦？ 心理師教3招建立安全感

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，小孩面對未知情況會期待也會恐懼，建議家長可以提前預告與演練建立孩子的安全感。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「終於抽到幼兒園了，孩子第一次上學」對很多家長來說，這是個令人期待又有點忐忑的時刻。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，小孩面對未知情況會期待也會恐懼，建議家長可以提前預告與演練、相信老師的陪伴、回家後的分享時間來建立孩子的安全感。

黃閎新表示，孩子即將踏入人生第一次的「團體生活」，開始學習更多事，自己吃飯、穿鞋、排隊、守規矩，也開始體會原來除了家人，還有老師與朋友這些「新的重要他人」。但也常見這樣的情況：前一天還說「我好期待明天去上學」，到了門口卻緊張哭鬧：「我不要！」，別急著責怪他不講信用，那不是任性，而是孩子對「未知」的自然反應。可以這樣做：

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1.提前預告與演練：讓孩子知道會遇見誰、做哪些活動，必要時先參觀環境。

2.相信老師的陪伴：第一天即使哭了，離開時還是可以溫柔而堅定地告訴他：「老師會陪你，我們約好幾點來接你。」

3.回家後的分享時間：問他今天有沒有遇見好玩的事情，像是誰跟他一起玩、午餐吃了什麼、畫了什麼圖。

黃閎新補充，這些「生活中的小事」，就是孩子在學校建立安全感的開始。每一次離開與回來的循環，都是他逐漸長大的證明。

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