自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子上幼兒園焦慮怎麼辦？ 心理師教3招建立安全感

2025/07/30 14:11

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，小孩面對未知情況會期待也會恐懼，建議家長可以提前預告與演練建立孩子的安全感。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，小孩面對未知情況會期待也會恐懼，建議家長可以提前預告與演練建立孩子的安全感。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「終於抽到幼兒園了，孩子第一次上學」對很多家長來說，這是個令人期待又有點忐忑的時刻。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，小孩面對未知情況會期待也會恐懼，建議家長可以提前預告與演練、相信老師的陪伴、回家後的分享時間來建立孩子的安全感。

黃閎新表示，孩子即將踏入人生第一次的「團體生活」，開始學習更多事，自己吃飯、穿鞋、排隊、守規矩，也開始體會原來除了家人，還有老師與朋友這些「新的重要他人」。但也常見這樣的情況：前一天還說「我好期待明天去上學」，到了門口卻緊張哭鬧：「我不要！」，別急著責怪他不講信用，那不是任性，而是孩子對「未知」的自然反應。可以這樣做：

1.提前預告與演練：讓孩子知道會遇見誰、做哪些活動，必要時先參觀環境。

2.相信老師的陪伴：第一天即使哭了，離開時還是可以溫柔而堅定地告訴他：「老師會陪你，我們約好幾點來接你。」

3.回家後的分享時間：問他今天有沒有遇見好玩的事情，像是誰跟他一起玩、午餐吃了什麼、畫了什麼圖。

黃閎新補充，這些「生活中的小事」，就是孩子在學校建立安全感的開始。每一次離開與回來的循環，都是他逐漸長大的證明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中