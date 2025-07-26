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健康網》換醫師有口難言 醫：醫病宜多溝通

2025/07/26 15:31

不少病患在接受長期治療時，常會遇到「想換醫生卻不知如何開口」的困擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少病患在接受長期治療時，常會遇到「想換醫生卻不知如何開口」的困擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少病患在接受長期治療時，常會遇到「想換醫生卻不知如何開口」的困擾。對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，其實在台灣的全民健保制度下，民眾有高度自由選擇醫師與醫療院所的權利，掛號並無限制，只是熱門醫師有時較難搶號。

劉中平表示，醫病關係的維持，仰賴長期合作，但實務上仍常見一些讓患者想轉診或換醫的情況，例如醫師建議手術但患者不接受、患者希望輔以中藥但醫師不同意，或是治療效果未如預期、想尋求第二意見等。

他指出，現行醫療體系中，醫院與醫師之間設有轉診管道，可協助說明病情與治療紀錄，確保治療不中斷。然而，由於現代醫療模式越來越複雜，結合多種療程與健保規定，一旦申請轉院，有時可能涉及健保給付問題，增加後續流程的繁瑣程度。

劉中平說：「原本的醫師擔心是否有醫療疏失，接手的醫師則可能壓力增加，這是現代醫療環境中難免的情緒反應。」。

心臟內科醫師劉中平強調，只要醫病雙方本著善意，針對病情做出合理的討論與調整，多數情況下仍可順利完成醫療交接；圖為情境照。（圖取自freepik）

心臟內科醫師劉中平強調，只要醫病雙方本著善意，針對病情做出合理的討論與調整，多數情況下仍可順利完成醫療交接；圖為情境照。（圖取自freepik）

儘管如此，劉中平強調，生病本就充滿不確定性與挑戰，只要雙方本著善意，針對病情做出合理的討論與調整，多數情況下仍可順利完成醫療交接。

他也呼籲民眾，若有轉診或換醫需求，不妨勇敢提出，因為患者的健康、心情與便利性才是醫療團隊最優先考量的部分。「我們醫療人員都受過專業訓練，即使有些許不捨，也不會造成太大困擾。」

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