懶惰不是變胖的藉口 科學家證實飲食才是肥胖元兇

杜克大學研究團隊發表最新研究，指肥胖問題與卡路里攝取過量更有關，與身體活動量下降無直接關聯；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕你可能不是懶惰，而是吃太多了。根據《SciTechDaily》報導，美國杜克大學（Duke University）一項橫跨六大洲的全球性研究，顛覆了「少動易胖」的普遍印象。研究指出，隨著國家經濟發展，肥胖率確實攀升，但人們的身體活動量並未明顯下降，真正的關鍵在於卡路里攝取的增加。

這項研究由杜克大學演化人類學系龐策實驗室（Pontzer Lab）主導，成果已刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。該團隊質疑長年以來盛行的觀點，即工業化與久坐生活導致肥胖，並以全球數據重新檢視這個假說。

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為釐清能量消耗與肥胖之間的關係，研究團隊分析來自六大洲、34種生活型態各異的人群，包括狩獵採集社群、農業社會與現代都市居民。研究首席作者龐策（Herman Pontzer）指出：「數據顯示，活動量在不同人群間變異不大，真正的差異來自飲食。肥胖問題的根源，是我們吃得太多，而不是動得太少。」

主要作者麥格羅斯基（Amanda McGrosky）補充，儘管經濟發展確實帶來生活方式變化，但總能量消耗的提升幅度並不足以解釋肥胖率的顯著增加。這顯示，飲食組成與攝取量的轉變才是驅動肥胖上升的主要因素。

這項研究的重要性，在於重新釐清健康管理的兩大支柱：運動與飲食。研究團隊強調，運動固然對心肺功能、精神健康與代謝有益，但在控制體重方面，飲食仍是決定性因素。他們指出：「運動與飲食同樣重要，兩者是互補關係，並非可以互相取代。」

研究團隊下一步將進一步分析已開發國家的飲食變化，找出其中最可能促進肥胖的關鍵因素，並提供政策與公共衛生建議。

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