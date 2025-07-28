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健康網》夏天當心「冷氣病」上身！ 中醫推生薑暖身湯品

2025/07/28 08:26

中醫師林本庭推薦一款簡單的暖身湯品——以蔥白、紅糖、生薑煮成的熱湯，既能暖胃也能驅除寒氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

中醫師林本庭推薦一款簡單的暖身湯品——以蔥白、紅糖、生薑煮成的熱湯，既能暖胃也能驅除寒氣；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期高溫持續，不少民眾回家第一件事就是猛吹冷氣。但中醫師林本庭在臉書發文提醒，長時間待在低溫冷氣房中，身體來不及調節冷熱，可能出現肩頸僵硬、頭痛、流鼻水、眼睛乾澀等症狀，這就是俗稱的「冷氣病」。此時可以喝以蔥白、紅糖、生薑煮成的熱湯，生薑中的薑辣素能促進血液循環、刺激肝臟分泌膽汁，暖胃又驅除寒氣。

林本庭指出，「冷氣病」其實可以視為一種中醫所說的「風寒」侵襲。想要改善這些不適，建議民眾在晚上洗澡時，可以用熱水多沖頸部和背部，或使用吹風機加熱這些部位，有助舒緩肌肉緊繃。此外，若選擇刮痧方式緩解，也要記得刮完補充熱水，幫助驅寒。

除了外部保暖，內服也很重要。林本庭推薦一款簡單的暖身湯品——以蔥白、紅糖、生薑煮成的熱湯，既能暖胃也能驅除寒氣。

生薑中的薑辣素能促進血液循環，是寒冷天氣或吹冷氣後的暖身首選；圖為示意圖。（圖取自freepik）

生薑中的薑辣素能促進血液循環，是寒冷天氣或吹冷氣後的暖身首選；圖為示意圖。（圖取自freepik）

對此，營養師高敏敏也補充表示，生薑又稱「粉薑」，口感辛溫略熱，常用於爆香或甜湯，能有效促進血液循環。她強調，生薑有多種健康功效，包括：

●驅寒暖身：生薑中的薑辣素能促進血液循環，是寒冷天氣或吹冷氣後的暖身首選。

●幫助消化：刺激肝臟分泌膽汁，改善腸胃不適。

●抗發炎作用：可預防及改善因發炎引起的關節疼痛。

●促進新陳代謝：薑烯酚成分能加速代謝、提升體內熱能。

高敏敏建議，不妨在天氣變化劇烈時，適時飲用熱薑茶或來碗蛤蜊薑湯，不僅暖身，更能調整體質，預防冷氣病找上門。

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