限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》炎夏猛灌手搖飲 中醫師搖頭：外冷內累傷身
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天動不動就中暑、沒胃口，很多人第一反應就是猛灌冰水、喝冰手搖飲，鳴堂中醫體系醫療長、中醫師周宗翰提到，這種方法只能短暫壓住熱氣，但身體會代謝變慢，反而難排汗。想要讓身體快點涼下來，不是靠吃冰，而是讓身體自己會降溫，這才是真正的養生。他也分享，去暑可以吃瓜類如西瓜、黃瓜、絲瓜；茶飲可喝薄荷水、決明子茶。
周宗翰在臉書粉絲專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，喝手搖、冰水這種「外冷內累」的做法，只是短暫壓住熱感，身體反而更難排汗、代謝更慢，整天昏昏沉沉、腸胃也不舒服。以下食材，更能幫你消暑、降火去熱又顧元氣。
請繼續往下閱讀...
蔬菜類 天然清涼少負擔
黃瓜：清熱生津、補水不寒，夏日涼拌、榨汁都適合。
絲瓜：清熱潤燥、通便，適合便祕或體熱型的人。
苦瓜：苦中帶甘、清心降火，但怕冷者少量為宜。
水果類 補充水分去火排熱
西瓜：解暑佳品，含鉀可補汗後流失電解質，但別當水喝。
鳳梨：促進消化又提神，適合吃太多炸物、熱炒後。
蓮霧：利尿、補水，有助排掉身體多餘熱氣與濕氣。
五穀豆類 調節代謝助排熱
薏仁：清熱利水、消水腫，是夏季最萬用穀物之一。
紅豆：幫助利尿、去濕氣，搭配燕麥粥、煮湯皆可。
綠豆：降火氣、解熱毒，可煮湯不加糖飲用。
茶飲類 比冷飲更有用的解暑法
荷葉茶：清熱解暑、還能輕盈體態，飯後飲最適合。
薄荷水：提神醒腦、消暑降溫，外熱內冷者都可喝。
決明子茶：適合便祕、火氣旺族群，清熱又順腸。
周宗翰補充，夏天不是不能涼，而是不能涼錯方向！真正的清爽，是內外通透、氣血順暢，不是灌冰壓住熱，而是選對食材讓熱氣有地方出。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應