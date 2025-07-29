健康網》炎夏猛灌手搖飲 中醫師搖頭：外冷內累傷身

中醫師周宗翰表示，去暑可以吃瓜類如西瓜、黃瓜、絲瓜。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天動不動就中暑、沒胃口，很多人第一反應就是猛灌冰水、喝冰手搖飲，鳴堂中醫體系醫療長、中醫師周宗翰提到，這種方法只能短暫壓住熱氣，但身體會代謝變慢，反而難排汗。想要讓身體快點涼下來，不是靠吃冰，而是讓身體自己會降溫，這才是真正的養生。他也分享，去暑可以吃瓜類如西瓜、黃瓜、絲瓜；茶飲可喝薄荷水、決明子茶。

周宗翰在臉書粉絲專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，喝手搖、冰水這種「外冷內累」的做法，只是短暫壓住熱感，身體反而更難排汗、代謝更慢，整天昏昏沉沉、腸胃也不舒服。以下食材，更能幫你消暑、降火去熱又顧元氣。

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蔬菜類 天然清涼少負擔

黃瓜：清熱生津、補水不寒，夏日涼拌、榨汁都適合。

絲瓜：清熱潤燥、通便，適合便祕或體熱型的人。

苦瓜：苦中帶甘、清心降火，但怕冷者少量為宜。

水果類 補充水分去火排熱

西瓜：解暑佳品，含鉀可補汗後流失電解質，但別當水喝。

鳳梨：促進消化又提神，適合吃太多炸物、熱炒後。

蓮霧：利尿、補水，有助排掉身體多餘熱氣與濕氣。

周宗翰提到，蓮霧利尿、補水，有助排掉身體多餘熱氣與濕氣。（圖取自freepik）

五穀豆類 調節代謝助排熱

薏仁：清熱利水、消水腫，是夏季最萬用穀物之一。

紅豆：幫助利尿、去濕氣，搭配燕麥粥、煮湯皆可。

綠豆：降火氣、解熱毒，可煮湯不加糖飲用。

茶飲類 比冷飲更有用的解暑法

荷葉茶：清熱解暑、還能輕盈體態，飯後飲最適合。

薄荷水：提神醒腦、消暑降溫，外熱內冷者都可喝。

決明子茶：適合便祕、火氣旺族群，清熱又順腸。

周宗翰補充，夏天不是不能涼，而是不能涼錯方向！真正的清爽，是內外通透、氣血順暢，不是灌冰壓住熱，而是選對食材讓熱氣有地方出。

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