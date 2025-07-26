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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏日手做「苦瓜雞肉湯」！ 清爽補水提食慾

2025/07/26 19:10

國健署指出，每100克苦瓜含有94.4克水分與2.8克膳食纖維，不僅能有效補充水分、幫助消暑，還有助於促進腸道蠕動、維持消化機能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，每100克苦瓜含有94.4克水分與2.8克膳食纖維，不僅能有效補充水分、幫助消暑，還有助於促進腸道蠕動、維持消化機能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，氣溫節節攀升，不少民眾常覺得食慾不振、精神不濟。為此，國民健康署於臉書專頁「食在好健康」分享一道簡單易做、清爽補水的夏日養生湯品—苦瓜雞肉湯，苦瓜富含維生素C、B群、鉀等營養素，鼓勵民眾在酷暑中透過飲食調理，維持良好健康狀態。

國健署指出，每100克苦瓜含有94.4克水分與2.8克膳食纖維，不僅能有效補充水分、幫助消暑，還有助於促進腸道蠕動、維持消化機能。此外，苦瓜更富含維生素C、鉀、維生素B群等多種微量營養素，能提升能量代謝、增強身體防禦力。

其特有的苦味來自「苦瓜苷」這類植化素。對苦味敏感者，可在料理前將苦瓜籽完整刨除，幫助降低苦味。食材方面，建議選擇雞胸肉或雞腿肉，不僅脂肪含量較低，搭配燉煮方式，也更符合現代人追求健康無負擔的飲食需求。

國健署也提醒，除了這碗營養豐富的湯品外，餐食中若能再搭配全穀雜糧類及水果類食物，將更有助於達到均衡飲食的目標；圖為示意圖。（圖取自freepik）

國健署也提醒，除了這碗營養豐富的湯品外，餐食中若能再搭配全穀雜糧類及水果類食物，將更有助於達到均衡飲食的目標；圖為示意圖。（圖取自freepik）

清爽苦瓜雞肉湯（約3至4人份）食譜

材料：苦瓜1至2條（去籽切塊）、雞肉300至500克（可選雞腿或雞胸）、新鮮香菇5朵、薑片、枸杞、蒜頭適量，鹽適量。

作法：

1. 苦瓜切塊後稍微汆燙，以減輕苦味。

2. 雞肉亦先汆燙去除血水，再撈起備用。

3. 將所有食材放入鍋中，加水覆蓋食材。

4. 以大火煮滾後轉小火燉煮40分鐘至1小時。

5. 起鍋前加入適量鹽調味即可。

國健署也提醒，除了這碗營養豐富的湯品外，餐食中若能再搭配全穀雜糧類及水果類食物，將更有助於達到均衡飲食的目標，為夏日健康打下良好基礎。

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