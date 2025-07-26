健康網》冷凍莓果曾驗出A肝病毒 學者：2招安心吃

學者指出，A型肝炎經由「糞口途徑」傳播，污染的灌溉水、處理環境、處理過程都是傳播途徑。但只要確實加熱處理、挑選可靠產地，仍可安心食用。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾被視為高抗氧化營養食材的莓果，竟也可能成為病毒傳播途徑？2023年在好市多（Costco）販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」曾被驗出含有A型肝炎病毒（HAV）引發外界關注。營養學者洪泰雄在臉書粉專發文指出，A型肝炎經由「糞口途徑」傳播，污染的灌溉水、處理環境、處理過程都是傳播途徑。但只要確實加熱處理、挑選可靠產地，仍可安心食用。

洪泰雄分享A型肝炎可能感染源：

●污染的水源（如灌溉用水）。

●受污染的處理環境（清洗、包裝過程）。

●沒有良好衛生習慣的工人（如處理水果時手部不潔）。

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洪泰雄提到，A型肝炎是一種急性病毒性肝炎，潛伏期約為15至50天，常見症狀包括噁心、嘔吐、發燒、食慾不振與黃疸等。年齡愈長，症狀可能愈嚴重，甚至出現肝功能併發症，在這類未經高溫烹煮即食的冷凍水果中，若事前未經過完整殺菌，就可能殘留病毒。

誰要特別注意

●有吃這款冷凍莓果的人，尤其是未經加熱直接食用者。

●沒有打過A型肝炎疫苗、免疫力較差者（如長者、慢性病患者）。

●照顧幼兒或餐飲從業人員，更要小心病毒傳播。

冷凍水果怎麼安全吃

●一定要加熱！

●將冷凍莓果煮沸至少1分鐘以上，才能有效殺死A肝病毒。

●注意產地來源與包裝說明。

●建議施打A型肝炎疫苗（特別是常吃生食的人）。

洪泰雄補充，莓果仍是好食物，蘊含花青素、維生素C，是強力抗氧化劑，有助於降低發炎、保護血管與腦部健康，只要挑選來源可靠、確實加熱處理，仍可以每天放心吃莓果，守護健康！

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