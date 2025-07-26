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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛也要防曬 醫：紫外線致白內障等4疾病

2025/07/26 10:53

醫師指出，紫外線可能導致白內障、黃斑部病變、紫外線角膜炎、眼翳，眼睛防曬最簡單的方法就是戴太陽眼鏡、帽子或遮陽帽；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，紫外線可能導致白內障、黃斑部病變、紫外線角膜炎、眼翳，眼睛防曬最簡單的方法就是戴太陽眼鏡、帽子或遮陽帽；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只有皮膚要預防紫外線，眼睛也需要防曬！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，紫外線可能導致白內障、黃斑部病變、紫外線角膜炎、眼翳，眼睛防曬最簡單的方法就是戴太陽眼鏡、帽子或遮陽帽，避開上午10點到下午3點紫外線最強在外活動，減少紫外線直接照射，保護視力健康。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」與網頁表示，紫外線直接進入眼睛時，會穿透眼球前端的組織，對各部位造成不同程度的傷害。眼角膜會直接吸收大部分UVB射線，而水晶體則會吸收部分UVA射線。長期下來，這些能量積累會逐漸改變眼睛組織的分子結構，破壞蛋白質和細胞DNA，導致組織老化和功能失調。最危險的是，眼睛受到的紫外線傷害會累積終生，而且過程無痛無感，當症狀明顯時，往往已經造成不可逆的傷害。

紫外線導致眼睛問題

●白內障：紫外線讓水晶體變混濁，長期下來可能需要手術治療。

●黃斑部病變：過量紫外線傷害黃斑部，影響中央視力，嚴重可能失明。

●紫外線角膜炎：強烈紫外線造成角膜發炎，眼睛會痛、流淚、紅腫，如同「曬傷」。

●眼翳

眼睛曬傷多久會好

粘靖旻說，眼睛曬傷的恢復時間依嚴重程度而定，輕微的話，通常1-3天內就能自行痊癒，但如果紫外線傷害較深，可能需要一週甚至更久才會完全恢復。期間眼睛可能會感到疼痛、畏光、流淚或紅腫，建議多休息、避免強光刺激，並使用人工淚液或冰敷來舒緩不適。如果症狀持續超過幾天，或是視力模糊、劇烈疼痛，最好盡快就醫，避免對眼睛造成長期傷害。

眼睛如何防曬

最有效的防曬方式是戴能阻擋UV的太陽眼鏡，選擇能遮住側邊光線的款式效果更好。此外，戴帽子或撐傘也能降低紫外線對眼睛的傷害。避免在紫外線最強的時段（上午10點到下午3點）長時間待在戶外，若真的需要外出，可以搭配人工淚液，減少陽光對眼睛的刺激，維持眼睛的舒適度。

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