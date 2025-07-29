健康網》小孩對新環境恐懼？ 心理師授家長助攻3方法

心理師黃閎新指出，對於孩子對未知的焦慮，與其責怪或強迫，更重要的是用預告、陪伴、聚焦正向經驗的方式，幫助他們安心適應。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子對新環境的反應，常常讓家長意外，明明一開始充滿期待，到了現場卻突然怯場、焦慮甚至崩潰。台北市童伴心理治療所心理師黃閎新指出，這樣的情況其實很常見，可能與孩子對未知的焦慮、過往負面經驗，或本身較敏感慢熟的氣質有關。面對孩子的轉變，與其責怪或強迫，更重要的是用預告、陪伴、聚焦正向經驗的方式，幫助他們安心適應。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，有家長分享過類似經驗：「暑假幫你報名了游泳課，學游泳還可以玩水，要不要去？」「好啊，我要去！」結果到了現場，看到陌生的環境、教練、其他孩子，孩子突然不說話、不肯下水，甚至眼眶泛紅，堅持想回家。還有很多情境：第一次參加夏令營、探訪許久不見的親戚、剛轉學到新班級……孩子原本答應得好好的，卻在當下緊張焦慮，甚至情緒爆炸。這些反應，可能是因為：

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1.對「未知」的焦慮，例如沒見過的地方、規則不熟悉、怕被罵。

2.曾經有過類似的負面經驗，例如之前上課被老師責備、被同學排擠。

3.孩子本身就屬於高敏感、慢熟的氣質。

黃閎新表示，面對這樣的狀況，與其強迫或責怪，不如試試以下方法：

●提早預告、降低不確定感：盡可能讓孩子提前知道「會發生什麼事、會遇到誰」。如果可以，事先參觀現場、看看影片介紹，會讓孩子更安心。

●陪伴體驗，逐步放手：剛開始不要期待孩子立刻獨立面對，可從旁陪伴，一起坐著看，或參與前幾分鐘，幫助孩子建立「這裡是安全的」經驗。

●聚焦正向經驗，也接住困難感受：回家後可以這樣說：「你剛剛雖然一開始很緊張，但後來有慢慢試著看看，我覺得你很勇敢。」也可以問：「哪個部分最讓你害怕？我們下次一起想想辦法好嗎？」

黃閎新補充，這不只是幫助孩子適應新環境，更是讓他知道，「你可以不完美，但你不會被責備；你有害怕沒關係，因為有人願意陪你。」這樣的感受，才是孩子真正能放心成長的力量。

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