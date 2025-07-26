健康網》檢視長輩多重用藥情況 食藥署：安全用藥3原則

食藥署指出，高齡族群常見多重疾病共存，隨之而來的「多重用藥」情形，加上肝腎功能退化，讓用藥安全更須留心。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫藥科技的進步，國人平均壽命逐年延長，台灣65歲以上老年人口比例預計將於2025年突破20%，正式邁入超高齡社會。然而，高齡族群常見多重疾病共存，隨之而來的「多重用藥」情形，加上肝腎功能退化，讓用藥安全更須留心。為降低用藥風險，食品藥物管理署提醒長者及照護者，務必遵守以下3項原則：

檢視是否有重複或多重用藥

高齡者常因慢性病就診不同科別，加上自行購買成藥，容易產生重複用藥情形。建議民眾於就診或購買藥品時，主動告知目前使用中的所有藥品（含保健食品及中藥），讓醫師或藥師評估是否有重複成分，減少肝腎負擔。

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留意是否有不良反應

老年人體內代謝速率不同，對藥品的吸收與年輕人相比可能有落差，若在服用藥品後有不舒服的症狀，請及時與醫師討論，是否需調整劑量、用藥時間、頻率或更換藥品。

遵從醫囑 勿任意更改用藥方式

遵照醫囑用藥，是控制病情的關鍵，若自行更改用藥頻率或劑量，可能導致療效評估失準，不僅影響治療結果，也增加副作用的可能。更切勿自行停藥或更換藥品，有相關疑問務必與醫師討論，經醫師評估後調整。

食藥署提醒，高齡族群雖然面臨較高的用藥風險，但只要定期回診、遵從專業人員指示、主動告知用藥狀況，就能有效提升用藥安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1036期

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