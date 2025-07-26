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健康網》吃湯麵「1招」學起來！ 營養師：2大陷阱勿踩雷
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人喜歡吃湯麵，就是因為愛喝湯，但湯裡可有許多你不知道的飲食地雷。營養師劉學民分享，外食不論吃拉麵、羹麵時，切記1個小技巧：不要拿「湯匙」。
別疑惑有何關聯，因為拿了湯匙就會想喝湯，而麵食湯頭中常添加過多鹽、味精等，熬大骨或肉類也容易產生油脂，建議減少喝湯純吃麵，外食才能健康減負擔。
湯頭高鈉高油健康負擔大
劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文表示，之所以建議不拿湯匙喝湯，可簡單歸納以下2大原因：
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●鈉含量過高：外食族吃餐點時，常常會吃到鹹度過重的食材，尤其如果家裡注重養生有開伙煮飯，更可以明顯感受到外食的鹹度。湯麵中除了加鹽，還可能添加味精、高湯塊等調味，加上湯頭本身的鹹度堆疊上去，鈉含量往往相當驚人。因此建議吃湯麵不要拿湯匙，就能少喝到湯，也能降低鈉的攝取。
●油脂恐喝下肚：大家有看過湯麵冷掉後，上面浮著一片片圓形的油塊嗎？那就是脂肪，而且還是飽和脂肪，因油水不相容，所以油脂會浮在湯的表面。特別像是拉麵、牛肉麵等高湯較油，拿湯匙喝湯就會撈到，也容易吃下比較多的負擔。
乾麵調味多脂肪也爆量
或許有人會想既然湯麵陷阱多，吃乾麵會比較好嗎？劉學民表示，乾麵好吃但也不建議，因為乾麵經常會使用豬油、油蔥、肉燥等調味，好讓麵體濕潤滑順、易拌開，也讓味道更香、更涮嘴，但相對油脂都附著在麵體上，所以也可能吃下較多脂肪。
劉學民表示，建議還是選吃「湯麵」，但記得只要撈麵吃，少用湯匙、少喝湯，淺嚐即可。
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