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健康網》日本OHCA存活率 城鄉差10倍！研究：多地0人生還

2025/07/31 14:45

日本的急救也有城鄉差距，在特定地區若因車禍發生OHCA，幾乎沒人能生還。（圖取自PhotoAC）

日本的急救也有城鄉差距，在特定地區若因車禍發生OHCA，幾乎沒人能生還。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本因交通意外發生OHCA（院外心肺功能停止）後的死亡率，也有城鄉差距。日本一項研究指出，因交通事故發生心臟停止OHCA的患者，1個月後之生存率，依照都道府縣的不同，竟有10倍以上的嚴重差距；多數地區若發生車禍後OHCA，患者在1個月後生存率為0，無人能活下來。顯示日本醫療資源分布不平等，呼籲應盡可能縮短傷患送醫時間，也可給世界各國做借鏡。

一份刊登在《American Journal of Emergency Medicine》（AJEM）的研究以及刊登在《Dmenu》的日文版研究指出，團隊針對日本47個都道府縣之1個月存活率與康復率存在顯著差異，已經不能僅用AED普及率來解釋。

研究顯示：日本交通事故中發生OHCA的病患後1個月，生存率的顯著地區差異。這差異顯然與當地的基礎設施、交通系統與社區韌性密切相關。研究人員表示「一個人OHCA後能不能活下來，關乎能在多短時間內送到醫院。」呼籲積極推出新措施與計畫，縮小地區間差異，實現更敏捷的急救系統。

研究說明，OHCA的急救過程稱為「生存鏈」：發現昏倒的人並打119，進行CPR，使用AED以及送醫。而生存鏈的效果取決於傷患情形，包含傷者年齡，事發多久後進行CPR以及施行過程。心電圖波形是否處於心室顫動（可用電擊挽救）將大幅度影響存活率。

2013年，針對日本的OHCA研究顯示，同類傷患在不同地區的存活率相差2倍。2018年之類似研究即使納入AED普及率，也有類似狀況。

近期研究人員分析2018年到2022年，全國因交通事故導致OHCA的9525例病例。同時比較47個都道府縣的1個月後存活率。發現在生存率最低的縣，因車禍OHCA的患者，1個月後的生存率為0%，也就是無一生還。生存率最高的現則有10.9%的患者活下來。同時研究也發現，在高生存率的地區，62%之OHCA患者送往醫學中心，明顯高於低生存率地區；而高生存率地區也擁有較豐富的醫療設施。

另外送醫時間也納入考量，高生存率地區的送醫時間中位數為11分鐘；反之，低生存率則為13分鐘。到院時間長短大幅影響患者生存率。研究將生存率以高、中、低劃分，可看到同一顏色多集中在某些區域，例如北方的北海道為「低」，東京一帶的關東地區為中至高。

最後研究人員的建議解決方案有：建立快速轉院的高水準區域聯絡體系，各種不同狀況都有醫院能夠醫治，以及共享病床狀況的轉診系統，以求降低送醫時間。也可善加利用空中醫療直升機等方法。同時也有必要落實分級醫療，以適應各地區的狀況。

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