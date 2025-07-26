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健康網》長效壯陽藥天天吃會隨時勃起？ 藥師：不會

2025/07/26 20:45

藥師說明，吃長效壯陽藥也不會讓你「隨時勃起」，而是當你有性刺激時，藥效能讓反應比較順利；情境照。（圖取自freepik）

藥師說明，吃長效壯陽藥也不會讓你「隨時勃起」，而是當你有性刺激時，藥效能讓反應比較順利；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕犀利士（Cialis®）是一種可以幫助改善「勃起功能障礙」和「攝護腺肥大」症狀的藥物，成分叫做Tadalafil。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，每天吃的5mg是「長效型」，幫助你維持穩定藥效，減少臨時吃藥的壓力，對攝護腺肥大的幫助也比較穩定。而吃藥也不會讓你「隨時勃起」，而是當你有性刺激時，藥效能讓反應比較順利。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，對於經常需要使用犀利士10毫克或20毫克的病人可以考慮長期使用5毫克，它可以改善勃起功能障礙、緩解攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀。起始劑量為每天2.5毫克，之後可以看反應增加到每天吃一顆5毫克的藥，不需要配合性行為時間。建議每天固定時間吃，重要的是「天天吃」。可以和食物一起吃，沒有限制。如果忘記吃藥，記得的時候補吃一顆；若快到下一次吃藥時間了，那就跳過，不要一次吃兩顆。

洪正憲說，雖然犀利士通常很安全，但還是要注意以下幾件事：

●注意常見的副作用，有些人會有輕微頭痛、鼻塞、消化不良、背部痠痛等情況，通常很輕微，也會慢慢消失。

●千萬不能跟「硝酸甘油」類藥物一起吃（例如治療心絞痛的藥），否則會讓血壓降太低。

●如果有嚴重肝腎疾病、心血管疾病，請事先由醫師評估使用。另外，喝酒再吃犀利士，可能會頭暈、低血壓。

洪正憲提到，犀利士不是成癮性藥物，只是幫助身體自然產生反應，不吃藥只是回到原本的狀況。如果服藥後出現：視力突然模糊、聽力異常、胸悶、呼吸困難，或是陰莖超過4小時還無法恢復，請立刻就醫。

洪正憲強調，服藥記得定期追蹤使用效果，如果覺得沒效或有不適，請回診和醫師討論，不要自行停藥或加量。有任何疑問，記得問你的藥師或醫師。

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