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健康網》脫水不只口渴問題！ 醫：長期反覆缺水恐釀慢性腎損傷

2025/07/28 18:16

林軒任提到，平時應定時補充水分，並留意尿量、顏色與身體變化，特別是年長者與兒童，更要主動提醒與協助補水。（圖取自freepik）

林軒任提到，平時應定時補充水分，並留意尿量、顏色與身體變化，特別是年長者與兒童，更要主動提醒與協助補水。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日容易脫水，不只是口渴，對腎臟也有極大影響。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，當身體水分不足時，腎臟會減少尿量、縮減血流灌注，持續缺水時組織缺氧受損。反覆脫水者，腎臟修復後的組織功能會逐漸下降，長期下來恐引發慢性腎損傷。平時應定時補充水分，並留意尿量、顏色與身體變化，特別是年長者與兒童，更要主動提醒與協助補水。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，脫水3階段身體的反應。

●第1階段：回收水分，減少尿量。

當身體整體水分下降時，腎臟會立刻感應到「血容量不足」。此時，腎臟會努力回收更多水分，這也是為何脫水時尿量會明顯減少的原因。

●第2階段：血管收縮，減少腎臟血流灌注。

若持續缺乏水分攝取，即使腎臟拼命回收水分仍不足以彌補流失，腎臟會啟動第二階段防禦機制：收縮腎臟的入球小動脈。這是為了減少流經腎臟的血流量，希望保留更多血液供應給其他重要器官。然而，此舉會導致腎臟本身的血流灌注不足。

●第3階段：腎臟組織缺氧受損。

林軒任說明，腎臟就像一個濾網，需要足夠的血流才能正常運作，同時腎臟細胞也需要血液供應氧氣和養分。當腎臟血流灌注不足持續一段時間後，腎臟的皮質和髓質會開始缺氧。短期缺氧或許能透過身體的代償機制恢復，但長期或嚴重的缺氧會導致腎臟組織受損，肌酸酐開始升高。

林軒任提醒，口渴是身體已經輕微脫水的訊號。平時就應該養成定時喝水的好習慣。（圖取自freepik）

林軒任提醒，口渴是身體已經輕微脫水的訊號。平時就應該養成定時喝水的好習慣。（圖取自freepik）

反覆脫水的長期危害

林軒任提到，當腎臟細胞受損後，身體會嘗試修復這些損傷。然而，這些修復後的新組織，就像是公司裡的「工讀生」或「結痂組織」，它們雖然能部分替代原有功能，但效率遠不如原有的「資深員工」。如果反覆發生脫水，導致越來越多的「資深員工」離職，只剩下這些「工讀生」在工作，那麼腎臟功能便會逐漸下降。

如何預防脫水性腎損傷？

林軒任提醒，口渴是身體已經輕微脫水的訊號。平時就應該養成定時喝水的好習慣，而不是等到口渴才喝。特別是在炎熱天氣或運動後，更應提高水分攝取量。

注意特殊族群的水分攝取

家中如有幼兒或年長者，務必多加留意他們的水分攝取狀況，必要時主動提醒或協助他們喝水。尤其是獨居長者，可以考慮定時電話提醒或使用飲水提醒器。

林軒任表示，家中如有幼兒或年長者，務必多加留意他們的水分攝取狀況，必要時主動提醒或協助他們喝水。（圖取自freepik）

林軒任表示，家中如有幼兒或年長者，務必多加留意他們的水分攝取狀況，必要時主動提醒或協助他們喝水。（圖取自freepik）

認識脫水的早期徵兆

林軒任表示，除了口渴外，還應留意尿液顏色變深、尿量減少、疲倦、頭暈、皮膚乾燥等脫水徵兆。一旦發現這些徵象，應立即補充水分。正常人1天的建議喝水量會因個人體重、活動量、環境溫度等因素而有所不同，但一般可以用以下簡單公式來估算：每日建議飲水量 （毫升） = 體重 （公斤）*30。

標準成人：每日應喝水約1800毫升（約7-8杯水）。

輕體重長者：每日應喝水約1350毫升（約5-6杯水）。

林軒任提醒，每天務必喝到適合自己、足夠的水量，才能讓身體機能保持正常運作！

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