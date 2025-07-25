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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫治經痛分4型 3招調理恢復生活品質

2025/07/25 19:11

中醫將經痛分為4型，可以透過針灸治療、中藥調理及良好的生活習慣來恢復生活品質；情境照。（圖取自freepik）

中醫將經痛分為4型，可以透過針灸治療、中藥調理及良好的生活習慣來恢復生活品質；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生理期來時，總是會腹痛、腰痠、情緒低落，甚至手腳冰涼，什麼事都提不起勁？板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀表示，這不是「正常」的月經反應，而是身體在說「我需要被照顧了」，中醫將經痛分為氣滯血瘀型（情緒壓力型）、寒凝血瘀型（寒冷型）、氣血虛弱型（體虛型）、寒濕凝滯型（濕氣型），可以透過針灸治療、中藥調理及良好的生活習慣來恢復生活品質。

陳坤儀指出，在中醫理論中，經痛屬於「經行腹痛」、「經痛」的範疇。月經反映的是整體的氣血流動和身體內在的平衡。當經血無法順暢地流動、寒氣停留體內，或氣血不足時，就容易引起疼痛。

氣滯血瘀型（情緒壓力型）

●症狀：經前腹痛，脹痛，經血夾有血塊，胸脅脹痛。

●常見體質：情緒壓抑、壓力大、易怒。

●治療原則：疏肝理氣，活血化瘀。

●代表方劑：逍遙散、少腹逐瘀湯。

寒凝血瘀型（寒冷型）

●症狀：經期小腹冷痛，得熱則緩，經血暗紅有塊，手腳冰冷。

●常見體質：愛喝冰飲、體質虛寒。

●治療原則：溫經散寒，活血止痛。

●代表方劑：溫經湯。

氣血虛弱型（體虛型）

●症狀：隱隱作痛，喜按，經量少，色淡，面色蒼白。

●常見體質：長期疲倦、飲食不佳、產後體虛。

●治療原則：補氣養血，調經止痛。

●代表方劑：當歸補血湯、八珍湯。

寒濕凝滯型（濕氣型）

●症狀：小腹冷痛，得熱則減、形寒肢冷，帶下綿綿，舌苔白膩而滑。

●常見體質：頭重昏沉、易疲累、易水腫。

●治療原則：行氣祛濕，溫經止痛。

●代表方劑：完帶湯。

中醫調理方法

●針灸治療：常選穴位如關元、三陰交、中極、足三里，幫助行氣活血、止痛安神。如果害怕針灸的患者，也可用丹田灸溫暖胞宮，加強腹部穴位的氣血循環。

●中藥調理：根據個人體質開立專屬處方，建議經期前1週開始服用，並持續調理3-6個月，來緩解經痛症狀。

●良好生活習慣：保暖，尤其避免經期著涼；減少冷飲、冰品，少吃生冷食物；經前保持情緒穩定，避免過度疲勞；規律作息，避免熬夜；記得休息，不要勉強自己，照顧自己比什麼都重要。

陳坤儀強調，經痛雖常見，但不代表是「正常」現象。中醫強調「辨證論治」，透過整體調理、個別治療，能有效改善痛經問題。若經痛影響生活品質，建議儘早就醫，讓身心恢復平衡與舒適。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供。）

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供。）

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