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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

未成年兒少施暴父母 5年暴增8成！7成有身心狀況

2025/07/25 17:34

衛福部今（25日）公布最新統計，2020至2024年，未成年人對直系尊親屬施暴的通報案件（Adolescent to Parent Violence, APV）從2358件攀升至4253件，增幅超過八成。（記者邱芷柔攝）

衛福部今（25日）公布最新統計，2020至2024年，未成年人對直系尊親屬施暴的通報案件（Adolescent to Parent Violence, APV）從2358件攀升至4253件，增幅超過八成。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕孩子不再只是家暴目擊者，有時竟是施暴者！衛福部今（25日）公布最新統計，2020至2024年，未成年人對直系尊親屬施暴的通報案件（Adolescent to Parent Violence, APV）從2358件攀升至4253件，增幅超過八成，保護司司長張秀鴛提醒，這類暴力多非單次衝突，若未及時介入，恐延燒至成年，演變為更嚴重的親密關係暴力或社會安全風險。

統計發現，未成年施暴者中近七成具特殊身心狀況，包括注意力不足過動症（ADHD）、泛自閉症障礙、情緒與行為障礙等，尤其國小階段最為明顯，比例高達八成。依行為人數計算，2020年約1740位未成年對父母施暴，2024年已增至2893人。

台大社工系名譽教授劉淑瓊指出，APV行為可分為情境型、情感型、攻擊型與防衛型，其中與創傷經驗與情緒困難密切相關的「情感型」佔約五成。她分析194件社政系統通報案件發現，52.6%為母子關係，76.8%受害者為女性，其中單親媽媽占31.4%。她強調，沒有孩子願意用暴力威嚇所愛的家人，暴力常是化了妝的求救，社會應有更多理解與支持，取代責備與歸咎。

三總北投分院兒童心智科主治醫師鄒輝穎補充，臨床觀察中，ADHD佔APV個案的22.7%，泛自閉症障礙佔17.8%，另有16.4%具自殺意念或行為。中重度自閉症孩童在假期缺乏資源支持，常是家中暴力高峰期，亞斯伯格個案則常因人際壓力與青春期變化失控。此外，研究也顯示，37.1%受暴長輩本身有未診斷情緒障礙、自殺傾向或精神疾病，呼籲必須透過醫療、教育、社政等跨系統合作，才能有效理解與處理這些複雜處境。

高雄市家防中心社工督導吳汶芳也說，現場最常遇到的是父母否認問題、羞於求助，「這又沒什麼」、「我的孩子不是暴力犯」等，直到情況失控才接受協助。她強調，社會應正視這些孩子背後的特殊需求與家庭壓力，建立友善、可求援的支持網絡。

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