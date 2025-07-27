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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天氣悶熱昏沉沒精神？ 中醫3穴位清熱排濕

2025/07/27 16:07

隨著氣溫節節升高，不少人感到昏沉、無力；圖為情境照。（圖取自freepik）

隨著氣溫節節升高，不少人感到昏沉、無力；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一年中最炎熱的節氣「大暑」過後，隨著氣溫節節升高，不少人感到昏沉、無力，民眾更需特別留意身心調養。翰醫堂中醫診所中醫師在臉書專頁提醒，夏季養生需內外兼顧，掌握大暑節氣的調養訣竅，有助於順利度過酷暑。可按極泉穴、曲池穴、委中穴，清熱排濕還解暑。

大暑養生3原則：防曬補水、祛濕解暑

中醫觀點認為，大暑節氣人體陽氣旺盛，外熱明顯，若疏於調養，體內濕氣累積，容易引發中暑、頭暈、疲倦等症狀。中醫師建議，大暑養生要注意以下幾點：

●內外兼顧：除外在消暑外，也應注重體內祛濕，維持身體代謝平衡。

●防曬補水：出門做好防曬，並適量補充水分，避免脫水與中暑。

●避免生冷：過度食用冰品可能導致「外熱內寒」，反而影響消化與新陳代謝。

委中穴位於膝蓋後方中央，適合改善因濕熱引起的身體沉重與腰背不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

委中穴位於膝蓋後方中央，適合改善因濕熱引起的身體沉重與腰背不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

按摩3大穴位 清熱排濕又解暑

針對常見的暑熱不適，中醫師也分享3個每日可按壓的消暑解熱穴位，幫助清熱降火、排除濕氣：

●極泉穴：位於腋窩中點，有助清心瀉火，改善心悸、胸悶與失眠。

●曲池穴：在手肘外側彎曲處，能舒緩中暑、頭痛與皮膚紅疹。

●委中穴：位於膝蓋後方中央，適合改善因濕熱引起的身體沉重與腰背不適。

建議每日針對各穴位按揉或拍打3至5分鐘，感受到微微酸脹即為效果達成。

民俗習俗添好運 冬病夏治正當時

除了養生外，民間也流傳不少大暑開運習俗。中醫師表示，「吃半年圓」象徵祈求下半年順利圓滿；吃鳳梨、喝伏茶則寓意好運「旺來」。此外，三伏天貼三伏貼更是調理體質的良機，中醫提倡「冬病夏治」，利用暑氣旺盛時機，加強體質調養，有助減少秋冬慢性疾病發作。在炎炎夏日中，適時調整生活習慣與作息，並搭配中醫養生智慧，不僅能安然度暑，更為下半年健康與好運打下基礎。

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