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健康網》懷孕用藥有學問 正確資訊守護母嬰健康

2025/07/25 21:09

醫師說明孕期用藥的基本原則與注意事項，協助準媽媽在面對身體不適或慢性疾病治療時，做出安心、正確的用藥選擇；情境照。（圖取自freepik）

醫師說明孕期用藥的基本原則與注意事項，協助準媽媽在面對身體不適或慢性疾病治療時，做出安心、正確的用藥選擇；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了孕育健康、平安的寶寶，孕期用藥安全是每位準媽媽不可忽視的重要課題。食品藥物管理署特別邀請台灣婦產科醫學會醫師黃建霈，說明孕期用藥的基本原則與注意事項，協助準媽媽在面對身體不適或慢性疾病治療時，做出安心、正確的用藥選擇，保障自身與胎兒的健康。

黃建霈指出，孕期用藥需特別謹慎，主要原因在於部分藥品可能透過胎盤進入胎兒體內，進而影響胎兒的心臟、神經系統、腦部、五官及四肢的正常發育。

孕期不同階段 用藥皆須謹慎

其中，第一孕期（約懷孕第4至第8週）為胎兒器官迅速發育的關鍵時期，此階段若誤服藥品，恐影響胎兒正常發育。而第9週至生產前雖為胎兒逐步成形階段，仍有藥品可能導致胎兒生長遲緩或神經管缺陷（neural tube defects）。以常見的非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）為例，若於懷孕20週後使用，恐引發羊水過少，甚至造成胎兒動脈導管提前閉合，進而引發肺動脈高壓等嚴重併發症，因此不建議孕期使用。

部分女性在尚未察覺懷孕的情況下服用藥品，常因此感到焦慮。對此，黃建霈說明，若用藥發生在受孕後的頭4週內，藥品可能造成胚胎無法著床或存活，自然淘汰；若胚胎能順利存活，建議後續透過產檢密切追蹤發育情形。若發現胎兒發展可能受到嚴重影響，醫師將協助準父母共同評估後續處置方向。

此外，若女性本身因慢性病需長期服藥，如使用於高血壓的血管張力素受體阻斷劑（Angiotensin-Receptor Blocker,ARB），或是口服降血糖藥、抗癲癇藥品或精神科藥品等，建議在確認懷孕後儘速與醫師討論，由醫師評估是否需停藥或調整藥品，以降低對胎兒的潛在影響。

孕期口服與外用藥品皆需慎選

黃建霈提到，另一方面，也有準媽媽因擔心藥品影響胎兒而延誤就醫或拒絕用藥，反而造成更大風險。以甲狀腺機能亢進為例，若不治療，可能引發嚴重的甲狀腺風暴，危及母胎生命。即使治療藥品可能對少部分胎兒造成唇顎裂或頭皮缺損等風險，但在臨床上發生率極低，且多數可透過後續醫療處理改善，整體風險遠低於未治療所造成的傷害。醫師會綜合考量「利大於弊」原則，確保藥品使用的安全性與必要性。

除了口服藥品，外用藥品與化粧品也需多加注意。黃建霈提醒，含有A酸、水楊酸或塑化劑成分的化粧品，以及常見的痠痛貼布，多含NSAIDs成分，可能經皮膚吸收後影響胎兒，建議孕期減少或避免使用。

最後，黃建霈呼籲，有懷孕計畫或已經懷孕的女性，就診時應主動告知醫師懷孕情形，讓醫師根據個人狀況進行妥善用藥評估。若對所使用的藥品或化粧品有疑問，也可諮詢主治醫師、婦產科醫師或藥師，獲得專業建議後再做決定，才能安心用藥、健康迎接新生命的到來。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1036期

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