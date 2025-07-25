健康網》得癌症就該吃素？ 學者：蛋白質才是抗癌關鍵！

許多患者覺得癌後應吃素，盡量不要吃肉，學者指這樣的觀念並不正確；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多癌症患者一得知病情，第一反應常是：「一定是以前吃太多肉了！現在我都吃素，不敢再碰肉了」。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文指出，這樣觀念存在誤區，身體有酸鹼平衡系統，並不會因為吃肉就讓體質變酸、甚至致癌；且癌友化療營養、體力都極需補充，若此時選擇全素飲食或是蛋白質吃不夠，都會讓會讓身體變得更加虛弱。

洪泰雄強調，癌症的形成與多重因素有關，包括基因變異、慢性發炎、環境毒素、生活壓力、熬夜、抽菸及加工食品的過量攝取等，並非單純由「吃肉」造成。至於坊間流傳的「酸性體質容易致癌」一說，也早已被科學推翻。他表示，人體本身就具備3大酸鹼平衡系統——緩衝系統、呼吸系統與腎臟系統，能有效調節酸鹼狀態。

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其中，緩衝系統能即時中和體內多餘的酸或鹼；呼吸系統可透過調整呼吸速率排出二氧化碳，減少酸性物質；腎臟系統則負責長期調節，排出酸性代謝產物並保留鹼性礦物質。洪泰雄補充指出，神經系統則扮演總指揮的角色，協調這3大系統運作，維持體內穩定。

洪泰雄提醒，癌友化療往往面臨肌肉流失、體力下降、免疫力低下、傷口難癒合等問題，此時蛋白質攝取尤為重要；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄提醒，癌症病人在接受化療、放療或手術等治療過程中，往往面臨肌肉流失、體力下降、免疫力低下、傷口難癒合等問題，此時蛋白質攝取尤為重要。若改為全素飲食卻未能充分補充豆類、堅果等植物性蛋白質，恐導致營養不良、康復緩慢，甚至增加感染風險。

為了幫助癌症患者正確補充營養，洪泰雄建議：

●優先選擇天然、低脂、未加工的蛋白質來源，如雞胸肉、魚、豆腐、雞蛋等。

●餐盤應搭配大量蔬菜、全穀類與健康脂肪來源，如橄欖油與堅果。

●避免煙燻、醃漬及油炸類加工肉品。

他強調，抗癌關鍵不在於「餓死癌細胞」，而是讓自己的身體夠強壯，有能量、有營養地「打贏這場仗」。

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