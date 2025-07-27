健康網》共度美好暑假 心理師：家長這言語恐使孩子想逃避

想與孩子度過親密而愉快暑假，心理師提供多項建議。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在正值孩子們的暑假，然與孩子長時間相處，恐怕不只是快樂的相處時光，更有可能因為日常瑣事引發衝突。諮商心理師陳建佑提醒，若時常幫孩子決定好很多事，經常「被做決定」的孩子恐容易出現消極被動的態度。甚至感受到自己不被信任與看重。他建議讓孩子嘗試自己做，

陳建佑在臉書粉專「象家園心理諮商所」分享，對許多家長而言，這段假期可能並不輕鬆，甚至是一場親子關係的挑戰。

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孩子一整天待在家，手機幾乎成了他們的「黏著劑」，連吃飯時也不願放下，或出現一些大人難以忍受的行為。這些本在學期中因相處時間有限、睜一隻眼閉一隻眼能略過的小事，到了整天密集相處的暑假，往往成了引爆衝突的導火線。

陳建佑表示，面對這段親子「長時間共處」的時光，我們該如何調整心態與方法，讓關係不至於劍拔弩張，反而更靠近彼此呢？陳建佑提出下列做法。

●讓孩子參與過程，找到親子互動的鑰匙：許多家長為了效率，常常一手包辦孩子的大小事。但當孩子習慣於「被做決定」與「被處理好一切」，久而久之容易出現消極、被動的態度，甚至覺得自己不被信任、不被看重。

其實，從生活中的小事開始，讓孩子參與、負責自己的任務，即使做得不完美，也能讓他們感受到父母的信任與支持。「可以試著自己做做看」、「做錯沒關係，我們一起想辦法」這樣的態度，能培養孩子的主動性，也讓親子互動變得更有溫度。

●用「我」訊息，邀請孩子參與而非命令：不少父母經常訓斥孩子「你為什麼不趕快把手機收起來？」、「你連這件事都做不好！」這些語句聽在孩子耳裡，往往像是指責與否定，讓他們只想防禦或逃避。如果我們能轉換方式，從「我」的角度出發，例如：「我擔心你一直看手機會影響睡眠」，或「我希望我們可以一起完成這件事」，不但能減少對立，也能鼓勵孩子表達自己的想法。

「邀請」的語氣比「命令」更容易被接受，雙方才能真正展開對話，而不是一方命令、一方反抗的拉鋸。

●善用暑假時光，陪孩子走出手機世界：暑假是孩子放鬆身心的黃金時段，也是家長重新連結親子關係的好機會。不妨安排幾次輕鬆的親子小旅行，搭乘大眾運輸工具到彼此都感興趣的地方走走；即便只是找間有氛圍的咖啡館，聊聊孩子對新學期的期待、回顧這學期的收穫與挑戰，也是一種深度交流。

轉換環境與節奏，有助於跳脫日常的緊張互動，讓親子彼此看見對方在忙碌之外的另一面。當孩子感受到父母真誠地陪伴與傾聽，許多平日難以處理的溝通問題，也有機會在輕鬆氛圍中被化解。

●暑假不是誰的負擔，而是重新靠近的契機：暑假不僅是孩子的假期，也能是家長與孩子重新靠近、了解彼此的黃金時刻。只要保有彈性、願意傾聽與信任，就能讓親子之間的互動，不再只是「管理」與「服從」，而是陪伴與成長。

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