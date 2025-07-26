健康網》牛肉鍋、火腿蛋加速癌變 醫列4大套餐「腸道毒藥」

牛肉火鍋加上沙茶醬是不少饕客心頭好，然這樣的餐點也可能引發癌症。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家每天常吃的早餐店美食，竟是腸道的毒藥！大腸直腸外科醫師謝依蒨表示，大家常吃的早餐「火腿蛋配奶茶」，正是亞硝酸鹽加上反式脂肪的組合；而控肉飯搭配珍奶的午餐，也有類似風險。WHO提醒，加工食品屬於一級致癌物，而高脂肪與高溫烹調（例如油炸）恐引發腸道發炎，出現癌變；她坦言自己很難完全不吃這些餐飲組合，因此呼籲大眾定期檢查。

謝依蒨在臉書「謝依蒨醫師的大腸經 痔瘡乳房外科女醫」分享，好多日常美食其實是腸道毒藥，定期大腸鏡檢查對現代的我們超重要。同時她引用世界衛生組織（WHO）提出之警告：吃下這些食物和吸菸一樣，很可能造成致癌的後果。例如加工肉品屬於一級致癌物，吃下過多紅肉，風險上升。同時高脂、低纖、高溫烹調的料理將造成腸道發炎，加速癌變。

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​謝依蒨說：以下哪些常見套餐，也是你的最愛？

●早餐火腿蛋配奶茶→亞硝酸鹽+反式脂肪：換「酪梨蛋吐司＋無糖豆漿」。

●控肉便當配珍奶→高鹽/亞硝胺＋反式脂肪：換「蒜泥白肉＋燙青菜＋無糖茶」。

●牛肉火鍋搭沙茶→紅肉＋加工食品+沾醬：換「魚／豆腐，搭配沾醬：蔥薑蒜+醋」。

●燒烤牛肉配啤酒→高溫烤紅肉 ＋酒精：換「烤魚＋雞肉串＋毛豆＋氣泡水」。

不少人喜歡喝珍珠奶茶。（資料照，記者洪瑞琴攝）

謝依蒨提供外食健康3招：

●優先吃魚／豆腐／雞肉，紅肉每週 ≤2次（約手掌大）。

●每天2蔬菜＋2水果，纖維是腸道護衛軍。

●蒸煮燉烤取代油炸燒烤。

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