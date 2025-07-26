健康網》「天然抗發炎劑」穩糖、護關節 3族群救援好幫手

營養師說，研究指出，生薑補充在慢性發炎、糖尿病、經期困擾者身上，均展現明確療效，也是科學認可的「天然抗發炎劑」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以為生薑只能在料理中當做煮湯辛香料？或是切絲去腥當配菜？那你可就大錯特錯了。營養師薛曉晶引述多項國外研究指出，生薑補充在慢性發炎患者、糖尿病患者、經期困擾者身上，均展現明確療效。從降低發炎指標、保護關節、穩定血糖與血脂，到改善經期症狀，生薑功效不只是傳統驅寒食材，更是現代科學認可的「天然抗發炎劑」。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指表示，根據《Cytokine》在2020年的系統性回顧與統合分析指出，每日補充生薑可顯著降低數種發炎指標，顯示生薑可有效降低慢性發炎反應的活躍程度，有助控制代謝症候群、心血管疾病、關節發炎與糖尿病風險。

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降低慢性發炎相關病症風險

此外，薛曉晶說，根據《International Journal of Food Sciences and Nutrition》於2014年發表的雙盲安慰劑對照臨床試驗，結果顯示生薑組的空腹血糖、糖化血紅素（HbA1c）、胰島素與胰島素抗阻（HOMA-IR）均顯著下降；表示對第2型糖尿病患者來說，生薑不只幫助穩血糖與血脂，還能降低與慢性發炎相關的併發症風險。

另，薛曉晶表示，根據《Phytotherapy Research》2015年發表的1項隨機臨床試驗，研究團隊針對有重度經血量（HMB）困擾的年輕女性，進行為期3個月的介入觀察。結果顯示，每日服用薑膠囊可顯著減少月經出血量，改善經期不適，且未見明顯副作用。

3大活性關鍵成分助修復防禦

薛曉晶進一步說明，以下三大活性關鍵成分，揭開生薑的修復與防禦機制。這些成分搭配B群、鉀、鎂與天然植化素，讓生薑不只有辛辣感，更是身體修復力的引爆點。

●Gingerol（薑辣素）：生薑的主要活性物質，具有強力抗氧化與抗發炎作用，特別對於CRP、TNF-α與關節發炎有幫助。

●Shogaol（薑烯酚）：加熱後生成的成分，抗發炎效果更強，常被應用於經痛與神經疼痛調理。

●Zingerone：具有保護神經、改善腸胃道與提升免疫力的效果。

營養師表示，國外研究針對有重度經血量困擾的年輕女性進行介入觀察；結果顯示，每日服用薑膠囊顯著減少月經出血量，改善經期不適；情境照。（圖取自freepik）

至於生薑怎麼吃才有效？薛曉晶說，據2020年在《Cytokine》與《Phytotherapy Research》的系統性回顧與統合分析，補充薑粉750-2000毫克，每日即可見顯著抗發炎效果；須注意高劑量薑粉可能引起腸胃不適，建議每日分次攝取、搭配食物，才能發揮最大效益。根據《Pain Medicine》（2015）與其他臨床試驗的對照劑量推估，若換算為鮮薑，1克薑粉約相當於10克鮮薑，因此建議鮮薑每日攝取量為15-30克。料理加熱拌炒、燉湯、炒蛋等都很適合，搭配蛋白質與油脂食材吸收更好，待記得千萬別空腹吃，也避免油炸後再高溫回鍋，以保留活性成分。

胃潰瘍4族群食用禁忌

薛曉晶並提醒，以下族群須小心攝取生薑，包括：有胃潰瘍、胃食道逆流者，建議避開空腹生食或濃薑茶；正在服用抗凝血劑（如warfarin），請先諮詢醫師；懷孕初期婦女適量攝取有助緩解孕吐，但建議每日不超過1克薑粉。嬰幼兒如需添加應稀釋、量少且避免空腹飲用。一般健康成人每日適量攝取，即能安全享有抗發炎與保健好處。

最後薛曉晶強調，與其仰賴瓶瓶罐罐，不如從餐桌上的天然配角開始攝取。每天在湯品、茶飲、主餐中加上一點點，就能默默為身體注入修復力，從腸胃、關節、情緒到代謝，全方位幫你調整體質。

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