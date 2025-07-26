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健康網》「天然抗發炎劑」穩糖、護關節 3族群救援好幫手

2025/07/26 17:49

營養師說，研究指出，生薑補充在慢性發炎、糖尿病、經期困擾者身上，均展現明確療效，也是科學認可的「天然抗發炎劑」；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，研究指出，生薑補充在慢性發炎、糖尿病、經期困擾者身上，均展現明確療效，也是科學認可的「天然抗發炎劑」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以為生薑只能在料理中當做煮湯辛香料？或是切絲去腥當配菜？那你可就大錯特錯了。營養師薛曉晶引述多項國外研究指出，生薑補充在慢性發炎患者糖尿病患者經期困擾者身上均展現明確療效。從降低發炎指標、保護關節、穩定血糖與血脂，到改善經期症狀，生薑功效不只是傳統驅寒食材，更是現代科學認可的「天然抗發炎劑」。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指表示，根據《Cytokine》在2020年的系統性回顧與統合分析指出，每日補充生薑可顯著降低數種發炎指標，顯示生薑可有效降低慢性發炎反應的活躍程度，有助控制代謝症候群、心血管疾病、關節發炎與糖尿病風險。

降低慢性發炎相關病症風險

此外，薛曉晶說，根據《International Journal of Food Sciences and Nutrition》於2014年發表的雙盲安慰劑對照臨床試驗，結果顯示生薑組的空腹血糖、糖化血紅素（HbA1c）、胰島素與胰島素抗阻（HOMA-IR）均顯著下降；表示對第2型糖尿病患者來說，生薑不只幫助穩血糖與血脂，還能降低與慢性發炎相關的併發症風險。

另，薛曉晶表示，根據《Phytotherapy Research》2015年發表的1項隨機臨床試驗，研究團隊針對有重度經血量（HMB）困擾的年輕女性，進行為期3個月的介入觀察。結果顯示，每日服用薑膠囊可顯著減少月經出血量，改善經期不適，且未見明顯副作用。

3大活性關鍵成分助修復防禦

薛曉晶進一步說明，以下三大活性關鍵成分，揭開生薑的修復與防禦機制。這些成分搭配B群、鉀、鎂與天然植化素，讓生薑不只有辛辣感，更是身體修復力的引爆點。

Gingerol（薑辣素）：生薑的主要活性物質，具有強力抗氧化與抗發炎作用，特別對於CRP、TNF-α與關節發炎有幫助。

Shogaol（薑烯酚）：加熱後生成的成分，抗發炎效果更強，常被應用於經痛與神經疼痛調理。

Zingerone：具有保護神經、改善腸胃道與提升免疫力的效果。

營養師表示，國外研究針對有重度經血量困擾的年輕女性進行介入觀察；結果顯示，每日服用薑膠囊顯著減少月經出血量，改善經期不適；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，國外研究針對有重度經血量困擾的年輕女性進行介入觀察；結果顯示，每日服用薑膠囊顯著減少月經出血量，改善經期不適；情境照。（圖取自freepik）

至於生薑怎麼吃才有效？薛曉晶說，據2020年在《Cytokine》與《Phytotherapy Research》的系統性回顧與統合分析，補充薑粉750-2000毫克，每日即可見顯著抗發炎效果；須注意高劑量薑粉可能引起腸胃不適，建議每日分次攝取、搭配食物，才能發揮最大效益。根據《Pain Medicine》（2015）與其他臨床試驗的對照劑量推估，若換算為鮮薑，1克薑粉約相當於10克鮮薑，因此建議鮮薑每日攝取量為15-30克。料理加熱拌炒、燉湯、炒蛋等都很適合，搭配蛋白質與油脂食材吸收更好，待記得千萬別空腹吃，也避免油炸後再高溫回鍋，以保留活性成分。

胃潰瘍4族群食用禁忌

薛曉晶並提醒，以下族群須小心攝取生薑，包括：有胃潰瘍、胃食道逆流者，建議避開空腹生食或濃薑茶；正在服用抗凝血劑（如warfarin），請先諮詢醫師；懷孕初期婦女適量攝取有助緩解孕吐，但建議每日不超過1克薑粉。嬰幼兒如需添加應稀釋、量少且避免空腹飲用。一般健康成人每日適量攝取，即能安全享有抗發炎與保健好處。

最後薛曉晶強調，與其仰賴瓶瓶罐罐，不如從餐桌上的天然配角開始攝取。每天在湯品、茶飲、主餐中加上一點點，就能默默為身體注入修復力，從腸胃、關節、情緒到代謝，全方位幫你調整體質。

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