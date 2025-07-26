自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》疫情後大腦退化 沒染疫也會！研究：男性比女性快

2025/07/26 18:29

疫情後，人們的大腦有明顯退化傾向，在老年人與經濟弱勢族群更是明顯。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疫情後，人們的大腦有明顯退化傾向，在老年人與經濟弱勢族群更是明顯。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然現在離「大疫年」2020年已經很久了，新冠疫情這個「黑天鵝」改變很多事，特別在人們的身心健康上。在疫情後不少人討論長新冠帶來的「腦霧」，好像頭腦被某種東西掐住了；或是時不時地焦慮、憂鬱。實際上不僅是曾經感染新冠的康復者會有這狀況，就連沒感染過的健康者也會！

發表於《Nature Communications》期刊的研究指出，新冠對於大腦健康產生劇烈影響，導致腦部老化快速。研究提到，新冠疫情對人們影響劇烈，疫情期間帶來的經濟不確定性，以及個人的焦慮與社交孤立，皆可能影響腦部加速老化。

研究團隊以英國生物樣本庫（UK Biobank）中的MRI磁振造影內容，分析15334名健康中老年人的MRI資料。研究發現：不少人的腦部結構在疫情後出現劇烈變化，特別是灰質與白質的影響，很可能是神經退化發炎等。疫情組的大腦年齡差距，比對照組高5.5個月，顯示腦部加速老化。

另外，社會動盪、生活方式改變與經濟影響，更劇烈造成腦部退化，這點在老年人與經濟弱勢的「男性」尤為明顯。疫情期間，男性腦部老化速度比女性高33%。研究特別提及，感染過新冠的人，認知能力也會下降。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中