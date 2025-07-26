健康網》疫情後大腦退化 沒染疫也會！研究：男性比女性快

疫情後，人們的大腦有明顯退化傾向，在老年人與經濟弱勢族群更是明顯。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然現在離「大疫年」2020年已經很久了，新冠疫情這個「黑天鵝」改變很多事，特別在人們的身心健康上。在疫情後不少人討論長新冠帶來的「腦霧」，好像頭腦被某種東西掐住了；或是時不時地焦慮、憂鬱。實際上不僅是曾經感染新冠的康復者會有這狀況，就連沒感染過的健康者也會！

發表於《Nature Communications》期刊的研究指出，新冠對於大腦健康產生劇烈影響，導致腦部老化快速。研究提到，新冠疫情對人們影響劇烈，疫情期間帶來的經濟不確定性，以及個人的焦慮與社交孤立，皆可能影響腦部加速老化。

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研究團隊以英國生物樣本庫（UK Biobank）中的MRI磁振造影內容，分析15334名健康中老年人的MRI資料。研究發現：不少人的腦部結構在疫情後出現劇烈變化，特別是灰質與白質的影響，很可能是神經退化發炎等。疫情組的大腦年齡差距，比對照組高5.5個月，顯示腦部加速老化。

另外，社會動盪、生活方式改變與經濟影響，更劇烈造成腦部退化，這點在老年人與經濟弱勢的「男性」尤為明顯。疫情期間，男性腦部老化速度比女性高33%。研究特別提及，感染過新冠的人，認知能力也會下降。

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