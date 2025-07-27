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健康網》最新研究！吃對6大食物DNA可逆齡 薑黃、綠茶上榜
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕DNA不僅攜帶遺傳訊息，還可組成遺傳指令，引導生物發育與生命機能運作，也是每個生命體的基因訊息密碼。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文引述國外最新研究指出，只要8週攝取富含抗氧化物、多酚、甲基化等營養素的薑黃、大蒜、綠茶、莓果類、十字花科蔬菜、全穀與根莖類等6大食材，便能調整身體基因的開關，啟動細胞修復與年輕化路徑，讓DNA逆齡。
莓果類富含花青素助護腦
年過50還有機會逆齡？沒錯！洪泰雄指出，根據2025年最新研究揭示，只要8週透過攝取某些天然食材，加上生活小改變，不只能夠改善身體指標，就連細胞年齡都能明顯變年輕；並進一步說明，以下6大天然食物最關鍵：
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●薑黃：因為其中的薑黃素具有強大的抗發炎與抗氧化力，能抑制身體內的慢性發炎反應，讓細胞不容易老化。
●大蒜：大蒜含有一種叫做「allicin」的天然硫化合物，可以提升免疫力、降低發炎反應，也有助於保護心血管系統。
●綠茶：綠茶中含有EGCG（兒茶素），被認為能活化抗老基因、抑制自由基，還能促進代謝、穩定血糖。
●莓果類：如藍莓、蔓越莓、草莓等，含有大量花青素與多酚，是抗氧化的明星，有助於保護大腦與血管，延緩衰老。
●十字花科蔬菜：如花椰菜、高麗菜、青花菜等，這些蔬菜含有天然硫化物，能促進肝臟排毒、活化細胞修復路徑。
●全穀與根莖類：包括地瓜、糙米、燕麥等，均富含抗性澱粉與膳食纖維，能改善腸道菌相，穩定血糖，延緩代謝老化。
洪泰雄說，這些食物能逆齡的關鍵就在「表觀遺傳學」與「甲基化反應」。它們富含抗氧化物、多酚、甲基化營養素，例如：B群、甜菜鹼、膽鹼等，能調整身體基因的開關，啟動細胞修復與年輕化路徑。
高糖高油、加工食品催老殺手
另，洪泰雄提醒，高糖、高油、加工食品會讓人老得更快，因為它們會產生大量自由基，引發慢性發炎，讓細胞更容易損傷與衰老。反之，選擇天然、未加工、富含營養密度的食物，不僅能減少傷害，還能幫助身體修復、讓你慢老，甚至回春。
洪泰雄總結表示，吃對6大天然食物可以活化抗老基因，也是自然界給我們的「逆齡密碼」，再搭配規律生活、良好睡眠與壓力管理，就是讓細胞重啟的鑰匙。
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