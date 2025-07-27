自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》最新研究！吃對6大食物DNA可逆齡 薑黃、綠茶上榜

2025/07/27 08:31

學者說，國外最新研究指出，攝取富含抗氧化物、多酚、甲基化等營養素的薑黃、大蒜等6大食材，可調整身體基因開關，讓細胞年齡變年輕；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，國外最新研究指出，攝取富含抗氧化物、多酚、甲基化等營養素的薑黃、大蒜等6大食材，可調整身體基因開關，讓細胞年齡變年輕；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕DNA不僅攜帶遺傳訊息，還可組成遺傳指令，引導生物發育與生命機能運作，也是每個生命體的基因訊息密碼。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文引述國外最新研究指出，只要8週攝取富含抗氧化物、多酚、甲基化等營養素的薑黃、大蒜、綠茶、莓果類、十字花科蔬菜、全穀與根莖類等6大食材，便能調整身體基因的開關，啟動細胞修復與年輕化路徑，讓DNA逆齡。

莓果類富含花青素助護腦

年過50還有機會逆齡？沒錯！洪泰雄指出，根據2025年最新研究揭示，只要8週透過攝取某些天然食材，加上生活小改變，不只能夠改善身體指標，就連細胞年齡都能明顯變年輕；並進一步說明，以下6大天然食物最關鍵：

薑黃：因為其中的薑黃素具有強大的抗發炎與抗氧化力，能抑制身體內的慢性發炎反應，讓細胞不容易老化。

大蒜：大蒜含有一種叫做「allicin」的天然硫化合物，可以提升免疫力、降低發炎反應，也有助於保護心血管系統。

綠茶：綠茶中含有EGCG（兒茶素），被認為能活化抗老基因、抑制自由基，還能促進代謝、穩定血糖。

學者指出，綠茶中含有EGCG（兒茶素），被認為能活化抗老基因、抑制自由基，還能促進代謝、穩定血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

學者指出，綠茶中含有EGCG（兒茶素），被認為能活化抗老基因、抑制自由基，還能促進代謝、穩定血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

莓果類：如藍莓、蔓越莓、草莓等，含有大量花青素與多酚，是抗氧化的明星，有助於保護大腦與血管，延緩衰老。

十字花科蔬菜：如花椰菜、高麗菜、青花菜等，這些蔬菜含有天然硫化物，能促進肝臟排毒、活化細胞修復路徑。

全穀與根莖類：包括地瓜、糙米、燕麥等，均富含抗性澱粉與膳食纖維，能改善腸道菌相，穩定血糖，延緩代謝老化。

洪泰雄說，這些食物能逆齡的關鍵就在「表觀遺傳學」與「甲基化反應」。它們富含抗氧化物、多酚、甲基化營養素，例如：B群、甜菜鹼、膽鹼等，能調整身體基因的開關，啟動細胞修復與年輕化路徑。

高糖高油、加工食品催老殺手

另，洪泰雄提醒，高糖、高油、加工食品會讓人老得更快，因為它們會產生大量自由基，引發慢性發炎，讓細胞更容易損傷與衰老。反之，選擇天然、未加工、富含營養密度的食物，不僅能減少傷害，還能幫助身體修復、讓你慢老，甚至回春。

洪泰雄總結表示，吃對6大天然食物可以活化抗老基因，也是自然界給我們的「逆齡密碼」，再搭配規律生活、良好睡眠與壓力管理，就是讓細胞重啟的鑰匙。

相關新聞請見

健康網》失智年輕化 早預防！醫：「薑黃」防腦生鏽

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中