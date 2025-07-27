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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》2類人鋅攝取不足！生蠔、牡蠣6食物最補鋅

2025/07/27 07:33

生蠔及牡蠣富含10.6毫克的鋅；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

生蠔及牡蠣富含10.6毫克的鋅；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署106至109年國民營養健康狀況變遷調查顯示，75歲以上男性與13至15歲女性的鋅攝取量僅達建議攝取量的7成，鋅攝取不足問題不容忽視。國健署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，鋅是維持身體機能正常運作的重要礦物質，而富含鋅的食材包含生蠔／牡蠣、紅蟳、南瓜子、黃豆、雞蛋。

鋅具多重保健功效，包括：支持生殖與賀爾蒙系統健康、維持免疫力與體能；有助維持味覺、食慾與代謝。依據國健署建議，13歲以上男性每日應攝取15毫克鋅，女性則為12毫克。不過調查顯示，許多民眾特別是年長者與發育中的青少女，未能達到建議量，需格外注意。

雖然紅肉是常見的鋅來源，但若大量食用，恐導致脂肪與熱量攝取過多。營養師建議可選擇低脂肪、低熱量的替代食材，如海鮮、豆類、堅果與雞蛋等，皆為不錯的天然補鋅來源。常見富含鋅的食材每100克鋅含量如下：

●生蠔／牡蠣：10.6毫克。

●紅蟳：10.3毫克。

●南瓜子：9.4毫克。

●黃豆：2.7毫克。

●雞蛋：1.3毫克。

國建署提醒，適量攝取低脂海鮮、豆類與蛋類，不僅有助補充鋅，也能同時提供優質蛋白質。民眾可搭配「我的餐盤」原則，攝取多樣化食材，打造均衡又營養的一餐。此外，需留意整體攝取量，避免為了補鋅而不慎攝入過多脂肪與熱量，才能真正吃得健康、吃得聰明。

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